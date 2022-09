Olivia Wilde y Florence Pugh tuvieron una pelea "a gritos" en el rodaje de 'No te preocupes querida'

El drama de No te preocupes querida ha alcanzado su clímax, o al menos su punto más delicado en lo que respecta al estudio que ha financiado el culebrón. La segunda película como directora de Olivia Wilde se ha estrenado en cines, y las previsiones de Warner con la taquilla que pueda hacer son confusas: según los primeros informes No te preocupes querida ya ha recaudado 3 millones de dólares en materia de los preestrenos del jueves, y se estima que cuando concluya el fin de semana habrá obtenido 19 millones a nivel doméstico. La película ha costado cerca de 35 millones de dólares, con lo que no sería complicado cubrir la inversión: sí toparse con beneficios considerables que, aún así, podrían deparar alguna sorpresa teniendo en cuenta la atención mediática suscitada.

No por los mejores motivos, claro. No te preocupes querida se proyectó en el Festival de Venecia con críticas mejorables, que en cualquier caso pasaron a segundo plano según los conflictos extracinematográficos seguían acaparando miradas: fue muy comentado tanto el supuesto escupitajo que Harry Styles le lanzó a Chris Pine en plena proyección, como la negativa de Florence Pugh (‘Miss Flo’ para los seguidores de la trama) a hacer promoción del film pese a haberse desplazado a Venecia. Esto último ha sido atribuido a la agenda tan apretada de la actriz, que está involucrada en la producción de Dune: Parte 2, pero en última instancia ha copado la lista de intrigas de No te preocupes querida. ¿Por qué? Porque esto vendría motivado por una encendida enemistad con Wilde.

Hay novedades que lo confirman. Vulture recoge, ahora, que en enero de 2021 actriz y directora tuvieron una fuerte discusión a gritos en pleno set de No te preocupes querida. Pugh se habría hartado de las reiteradas ausencias de Wilde en el rodaje, supuestamente en compañía de Styles: directora y actor habían empezado una relación romántica durante el rodaje, motivando la separación de Wilde con Jason Sudeikis. “Olivia y Harry simplemente desaparecían”, cuenta una fuente cercana al rodaje. Puesto que Pugh es además alguien cercano a Sudeikis, la actitud de Wilde le habría enfurecido, y de ahí que en la promoción pareciera que incluso la actriz se negaba a establecer contacto visual con la directora.

Más grave que el enfado de Pugh habría sido la salida de Shia LaBeouf del proyecto, sustituido por el mismo Styles. En un principio Wilde dijo que le había despedido por comportamiento conflictivo en el set (curiosamente destinado a Pugh), pero LaBeouf se puso en contacto con los medios recientemente para negar que esto hubiera sucedido así: se había marchado por propia voluntad, y adjuntaba pruebas como un vídeo de la directora pidiendo que reconsiderara su decisión de marcharse. Todo ello no solo habría provocado una polémica que a saber cómo se traduce en taquilla (“Nunca he visto que unas expectativas cambien tanto de un día a otro. Sube tres puntos de interés, luego pierde cinco puntos de interés”, dice un analista), sino también el enfado de Warner Bros.

Vulture también se hace eco de que quien entonces era el CEO de la compañía, Toby Emmerich (actualmente este rol lo ostenta David Zaslav), tuvo que arbitrar una larga negociación para que Pugh no se desentendiera de la película una vez terminada, y esto afectara a la recaudación. Emmerich y sus socios estarían muy descontentos con Wilde, tanto por lo ocurrido con Pugh como por cómo gestionó la salida de LaBeouf. “U Olivia es un genio loco que ha descubierto una forma inesperada de que la gente conozca la película, o no tiene ninguna conciencia de que está jodiendo su trabajo”, reflexiona otra fuente. Al poco de que se haya filtrado esta información, Warner ha reaccionado.

De este modo, la major ha expedido un comunicado coincidiendo con la publicación de este informe y con el estreno de No te preocupes querida, donde niega que tenga mala relación con Wilde. “Nos enorgullece el trabajo de Olivia Wilde en esta película increíblemente bella y entretenida, y estamos deseando volver a trabajar con ella. Cualquier sugerencia de conflicto entre el estudio y Olivia simplemente es falsa”. En esta línea, a cada entrevista que ha hecho Wilde ha negado cualquier pelea con Pugh, asegurando que tienen buena relación y que disfrutaron mucho trabajando juntas. Por último, el comunicado y las filtraciones también han coincidido con cierta publicación de Pugh en Instagram.

Hasta ahora, la actriz de Mujercitas apenas se había pronunciado en redes sobre su participación en No te preocupes querida. Ahora, sin embargo, ha subido varias fotos y escrito un texto celebrando su experiencia en el rodaje. “¡No te preocupes querida ya está en cines! Hemos conocido a mucha gente con talento, hemos visitado algunas localizaciones maravillosas, hemos trabajado duro en el polvo del desierto sin perder el buen aspecto… gracias a quienes han comprado entradas y quienes ya la han visto”, escribe Pugh. “Ha sido una historia épica para rodar, y todo ello en el peor momento de la pandemia. A quienes ayudaron a hacer esto posible, por su dedicación y amor diario… gracias”.

