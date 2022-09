"Trabajamos muy bien juntas": Olivia Wilde niega que esté enemistada con Florence Pugh

No te preocupes querida se ha estrenado en el Festival de Venecia con críticas tirando a flojas, pero al final eso ha sido lo de menos. La segunda película de Olivia Wilde como directora, luego de la aclamada Súper empollonas, ha llegado precedida de todo tipo de controversias y rumores en torno a los problemas que atravesó su rodaje, cuya evidencia muchos han querido defender en torno a la conducta exhibida por Florence Pugh, actriz protagonista, a su estancia en el certamen. Pugh no ha participado en ninguna rueda de prensa, no ha actualizado sus redes sociales, y al parecer ni siquiera ha llegado a dirigirle la palabra a Wilde, confirmando las teorías sobre la enemistad que fraguaron en la producción.

Entre otras cosas, No te preocupes querida también está marcada por la ruptura de Wilde con Jason Sudeikis en pos de iniciar un idilio con Harry Styles (protagonista del film), y por las ambiguas circunstancias de este fichaje, que se habría dado para reemplazar a Shia LaBeouf tras su despido por mal comportamiento en el set. No obstante, hace un par de semanas LaBeouf contactó con los medios asegurando que él había abandonado No te preocupes querida por su propia voluntad, adjuntando mensajes y un vídeo donde Wilde trataba de convencerle de que se quedara en el proyecto, como una llamada de atención a ‘miss Flo’.

Todo ha contribuido a que los cotilleos devoren la recepción de la película, y le pregunten a Wilde recurrentemente sobre ello. Así ha ocurrido en una entrevista que ahora publica Vanity Fair, donde le plantean el conflicto con LaBeouf. Wilde sostiene que “la situación tiene más matices de lo que se puede explicar en textos privados fuera de contexto” y que hizo creer a LaBeouf que se estaba yendo voluntariamente. “Todo lo que diré es que fue reemplazado y no hubo ningún avance con él. Le deseo lo mejor en su recuperación”, afirma, para que la entrevista pase a centrarse sobre todo en sus supuestos problemas con Pugh. De ella también se ha dicho que cobró una fracción de salario de Styles, y que llegó a dirigir alguna escena para No te preocupes querida.

¿Una polémica misógina?

“Es irónico que ahora, con mi segunda película (que aborda de nuevo el increíble poder de las mujeres, de lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos, y de lo fácil que es despojar a una mujer de su poder utilizando a otras mujeres para juzgarlas y avergonzarlas) se esté hablando de esto. Lo de que tuve cinco segundos al día para distraerme con algo es risible”, dice Wilde refiriéndose a la posibilidad de haberse apartado momentáneamente de las cámaras. “Estuve allí antes que todos, después que todos. Y era un sueño. No es que el trabajo no fuera agradable, simplemente lo abarcaba todo”.

La directora niega que Pugh “se sintiera desatendida o alienada de algún modo”, y achaca la rumorología sobre una mala relación entre ambas a la misoginia. “Es muy raro que la gente asuma lo mejor de las mujeres cuando tienen poder. Creo que no se nos suele dar el beneficio de la duda. Florence hizo el trabajo para el que la contraté, y lo hizo de forma exquisita. Me dejó boquiabierta. Cada día estaba maravillada con ella, y trabajamos muy bien juntas”. Señala, por otra parte, que durante el proceso de No te preocupes querida tuvo que ajustarse al método de trabajo de Pugh.

“Mi tendencia es ser la mejor amiga de todo el mundo, socializar, y creo que ella a menudo necesitaba tiempo y espacio para concentrarse, así que la forma en que la apoyé fue dándole espacio y estando allí si necesitaba algo. Florence estaba muy concentrada en su actuación, lo que requirió toda su energía”. No te preocupes querida se centra en una supuesta comunidad idílica de los años 50, puesta en pie por el personaje interpretado por Chris Pine: una comunidad en cuyos secretos tendrá que bucear Pugh, topándose con una inquietante conspiración. “La actuación de Florence en esta película es asombrosa”, dice Wilde.

“Es desconcertante que los medios de comunicación prefieran centrarse en rumores y cotilleos infundados, eclipsando así su talento. Ella se merece más que eso, al igual que la película y todos quienes han trabajado duro en ella”. Wilde termina haciendo referencia a la actitud de Pugh durante el Festival de Venecia. “Florence es una de las actrices más demandadas del universo. Está en el rodaje de Dune”, apunta sobre la secuela de Denis Villeneuve, que tiene a Pugh como fichaje estrella. “Tengo entendido que se espera que participe más en las redes sociales. No la contraté para publicar en redes sociales, la contraté para actuar. Cumplió todas las expectativas que tenía ella y es lo único que importa”.

“Ningún acoso en Internet hará que cuestione mi fe en una película hecha colectivamente por tantas personas brillantes. Hemos trabajado demasiado, y pasado demasiadas cosas juntos, como para que nos afecte algo que no tiene nada que ver con el cine”, concluye Wilde.

