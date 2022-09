¿Cuánto hay que preocuparse? Florence Pugh podría esquivar el resto de la campaña de 'No te preocupes querida'

La visita fugaz de Florence Pugh a Venecia puede no ser el último desplante de la actriz hacia la campaña promocional de No te preocupes querida, la nueva película de Olivia Wilde como directora. No se espera que Pugh acuda a la próxima presentación del filme, que tendrá lugar en Nueva York, ni seguramente participe en el resto de la campaña de un título que se planteó con posibilidades para los futuros Oscar.

El camino de No te preocupes querida hasta las salas de cine está siendo digno de estudio sociológico. Si la producción ya estuvo tocada por espadazos mediáticos tras el reemplazo de Shia LaBeouf por Harry Styles como protagonista masculino, con el consiguiente estallido romántico entre la directora y el cantante, las últimas semanas han sido realmente movidas.

Justo antes de la presentación de la película en el Festival de Venecia con todo el equipo, la polémica salpicó a Olivia Wilde a causa de sus declaraciones justificando el despido de LaBeouf por su comportamiento durante el rodaje. El actor respondió diciendo que la decisión de marcharse había sido suya y publicó un mensaje en vídeo donde la cineasta le pedía reconsiderara su marcha del proyecto y limar asperezas con la protagonista femenina, a quien llamaba 'Miss Flo'.

Con este ambiente caldeado, la premiere en el Lido fue objeto de toda clase de rumores y escrutinios. Florence Pugh no acudió a la rueda de prensa, pero sí desfiló por la alfombra roja y asistió a la proyección con sus compañeros, aunque se mantuvo en todo momento alejada de Olivia Wilde y poco dispuesta a celebrar con ella el recibimiento del filme.

De hecho, según Rolling Stone esta comentada incursión veneciana podría haber sido la primera y última de Florence Pugh en la campaña de No te preocupes querida. La publicación cita dos fuentes cercanas a la producción para decir que Pugh no acudirá a la premiere de la película que tiene pensado celebrarse por todo lo alto dentro en Nueva York el próximo 19 de septiembre.

Hay que recordar que Florence Pugh está ocupada con el rodaje en Budapest de Dune: Parte 2, la superproducción de ciencia-ficción dirigida por Denis Villeneuve con la que completará su adaptación de la obra de Frank Herbert. Este es el mismo motivo con el que justificó su ausencia de la rueda de prensa de No te preocupes querida, aunque luego su llegada a la ciudad de los canales se produjo prácticamente en los mismos instantes.

Florence Pugh tampoco estará presente en el Festival de San Sebastián, presumiblemente por el mismo motivo. El certamen donostiarra se celebra del 16 al 24 de septiembre e incluye en su programación No te preocupes querida dentro de la sección Perlak. Eso no llamaría necesariamente a una visita de Pugh, pero la actriz tiene en competición oficial The Wonder, su colaboración con el director Sebastián Lelio, que sí acudirá a defender el filme en San Sebastián.

Sobre si Florence Pugh dirá algo acerca de No te preocupes querida en el futuro próximo, solo queda esperar. Faltan 12 días hasta la premiere de Nueva York.

