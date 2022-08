Olivia Wilde admite que despidió a Shia LaBeouf de 'No te preocupes, querida' por su "energía combativa"

Prácticamente desde el momento en que se anunció, No te preocupes, querida (Don't Worry Darling en su título original) se convirtió en uno de los títulos más esperados del gran público. Especialmente de aquellos que disfrutaron con Súper empollonas, la fresca y divertida primera película de Olivia Wilde en su paso a la dirección. No obstante, ha pasado mucho tiempo desde que se anunciase el proyecto hasta ahora, cuando por fin verá la luz el 23 de septiembre. Tiempo en el que se han generado todo tipo de rumores y polémicas en torno a la película que ahora la directora ha querido salir a explicar.

La primera y más importante de ellas es la que tiene que ver con Shia LaBeouf, quien originalmente iba a aparecer en el filme en lugar de Harry Styles. El cantante tenía problemas de agenda que le impedían trabajar en el filme y por ello iba a ser el actor de la saga Transformers quien diese vida a Jack Chambers, el coprotagonista del filme junto a Florence Pugh. Sin embargo, la forma de proceder de LaBeouf no convenció a Wilde, quien ahora admite que tuvo que despedirlo por su "energía combativa".

"Lo digo como alguien que admira mucho su trabajo; su proceso no era propicio para la ética que exijo en mis producciones", afirma Wilde. "Tiene un proceso que, en cierto modo, parece requerir una energía combativa, y personalmente no creo que eso conduzca a las mejores actuaciones", añadía la cineasta. Además, poco tiempo después de su salida de la película, LaBeouf tuvo que enfrentarse a acusaciones de abuso físico y mental por parte de su exnovia, la artista FKA Twigs.

Sea como fuere Wilde parece mostrarse satisfecha con el cambio, pues no en vano la presencia de Harry Styles ha atraído aún más atención a la película, aunque también rumores de que le habían pagado tres veces más que a su compañera de reparto, cosa que Wilde sí ha desmentido: "Ha habido muchas cosas por ahí a las que no presto atención. Pero lo absurdo del clickbait inventado en relación a una disparidad salarial inexistente entre nuestros actores principales y secundarios realmente me molestó. Soy una mujer que lleva más de 20 años en este negocio, y es algo por lo que he luchado por mí misma y por otros, especialmente siendo directora. Esas afirmaciones no tienen ninguna validez", aclaraba la directora en Variety.

