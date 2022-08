"Tú y yo sabemos lo que ocurrió": Shia LaBeouf niega que Olivia Wilde le despidiera de 'No te preocupes querida'

Olivia Wilde debutó triunfalmente en la dirección con Súper empollonas, éxito indie que allanó el camino para que Hollywood se interesara por su trabajo tras las cámaras más allá de su faceta como actriz, y diera comienzo la producción de No te preocupes querida. Este thriller ambientado en (lo que parecen ser) los años 50, y centrado en una ama de casa empujada a una espiral de paranoia, ha sido desarrollado por New Line con vistas a que Warner Bros. lo distribuya en nuestro país a partir del 23 de septiembre, contando con Chris Pine y Harry Styles acompañando a Pugh. Sin embargo, parece que va a hacerlo finalmente envuelta en una polémica que no deja en muy buen lugar a la directora.

Styles fue una de las últimas incorporaciones a No te preocupes querida, llegando para sustituir al personaje de Shia LaBeouf. Este actor, según declaró la directora en verano de 2020, había sido despedido tras exhibir un comportamiento conflictivo en el set, que atentaba contra la política de “no gilipollas” de Wilde. En declaraciones posteriores, la directora de Súper empollonas dijo que despidió a LaBeouf para “hacer sentir segura y apoyada a Florence”, aunque también aseguraba respetar su trabajo, “que usa un proceso que parece requerir una energía combativa, y que personalmente no creo que dé lugar a mejores interpretaciones”. “Mi responsabilidad era proteger la producción y el reparto”, insistía.

Poco después del supuesto despido de LaBeouf salieron a la luz las acusaciones de la cantante FKA Twigs contra quien fuera su pareja, asegurando que LaBeouf le había maltratado, amenazado con estrellar el coche en el que viajaban y contagiado a propósito una enfermedad de transmisión sexual, entre otros abusos. Wilde también hizo referencia a ello: “Salieron a la luz muchas cosas después de lo sucedido que realmente me preocuparon”, mientras se resolvía que Twigs y LaBeouf fueran a juicio en abril de 2023. No obstante, la situación ha dado un vuelto tras unos correos que LaBeouf le ha enviado a medios como Variety, y que demostrarían que Wilde nunca le despidió.

El actor de Transformers asegura que Wilde miente, puesto que él abandonó voluntariamente el rodaje en verano de 2020 una vez juzgó que ni él ni el resto de intérpretes tenían tiempo suficiente para ensayar las escenas. El tono del correo principal es muy comedido: “Me honran tus palabras sobre mi trabajo: gracias, eso ha sido muy agradable”, escribe LaBeouf. “No obstante, estoy un poco confundido con la historia de que fui despedido. Tú y yo sabemos los motivos de mi salida. Dejé tu película porque tus intérpretes y yo no encontrábamos tiempo para ensayar. He incluido como prueba las capturas de nuestros mensajes de esos días”.

LaBeouf deja caer que la insistencia de Wilde en que le despidió para proteger a Pugh y frenar su comportamiento problemático se ajusta a una estrategia publicitaria. “Sé que estás empezando la promoción de No te preocupes querida y que lo de mi despido es un clickbait muy atractivo, pues sigo siendo una persona non grata y puede que lo sea el resto de mi vida”. Intercala estos comentarios con referencias a su hija de cinco meses y con la revelación de que lleva 627 días sobrio, “pidiendo humildemente” a Wilde que diga la verdad. Revela que “se ha embarcado en un viaje redentor”, pero que “si las mentiras se repiten lo suficiente en la tribuna pública se convierten en verdades. Y así me será mucho más difícil salir del agujero que he cavado con mis comportamientos”.

“Mi despido nunca ocurrió, Olivia. Y aunque comprendo el atractivo de lanzar esa historia en el escenario social actual, no es la verdad. Así que pido humildemente, como persona con vistas a hacer las cosas bien, que corrijas esa historia lo mejor que puedas. Espero que nada de esto te afecte negativamente y que tu película tenga éxito de todas las formas que quieras que tenga”. A continuación, adjunta las pruebas de que se marchó por su propia voluntad.

Los mensajes de Wilde

En el correo, LaBeouf ha presentado capturas de mensajes presuntamente enviados por Olivia Wilde la noche anterior a que se marchara de No te preocupes querida, luego de que directora e intérprete se hubieran reunido personalmente en Los Ángeles. Al parecer, Wilde había tratado por los medios de mantener a LaBeouf en el film. “Gracias por dejarme entrar en tu proceso de trabajo. Sé que no es divertido y que no sienta bien decirle que no a alguien, y respeto tu honestidad. Me honra que quisieses ir hasta ahí conmigo. Estoy destrozada porque podría haber sido algo especial. Quiero dejar claro lo mucho que significa para mí que confíes en mí. Es un regalo que llevaré conmigo”.

El tono no puede ser, en efecto, más cordial, y se ajusta a un vídeo que LaBeouf también adjunta en su correo y encuentra a Wilde conduciendo un coche mientras habla de una tal “señorita Flo” con la que el actor habría tenido problemas. “Creo que no estoy lista para rendirme con esto, y también estoy desolada y quiero solucionarlo. Igual podría ser un toque de atención para la señorita Flo, y me gustaría saber si estás abierto a darle otra oportunidad a esto, con nosotros. Si ella se compromete realmente, si pone su mente y su corazón a ello y si podéis hacer las paces (respeto tu punto de vista y respeto el suyo), ¿qué piensas? ¿Habría esperanza? ¿Me lo dirás?”.

De este se extrae que Florence Pugh y Shia LaBeouf en efecto tuvieron problemas durante las primeras jornadas de rodaje, pero que Wilde estaba dispuesta a ponerse de parte del segundo. “No tienes que estar en mis películas, pero nunca dudes de mí. Hicimos una promesa, eso significa algo”, le habría escrito Wilde al actor en otro mensaje. Desde que el rodaje de No te preocupes querida terminó, Pugh ha permanecido en silencio sobre el conflicto con LaBeouf (fuera cual fuera su origen), y tampoco ha hecho aún declaraciones sobre el vídeo en el que Wilde habla tácitamente de una mala relación entre ella y el actor protagonista.

Entretanto, el empeño de LaBeouf por corregir la versión de Wilde coincide con nuevas disculpas por lo ocurrido con Twigs. Según se dieron a conocer las acusaciones LaBeouf admitió todos los cargos, para posteriormente desdecirse. Poco después de que los medios accedieran al correo, el actor de Nymphomaniac acudió al podcast Real Ones, y habló de sus remordimientos por lo que le había hecho a la cantante (sin llegar a decir su nombre): “Hice daño a esa mujer. Y en el proceso de hacerlo herí a muchas otras personas. Fui un ser humano que solo buscaba placer, egoísta, egocéntrico, deshonesto, desconsiderado y temeroso”.

Está por ver cómo reacciona Wilde a las revelaciones del actor, y también cómo afecta esto a la promoción y recepción de No te preocupes querida. La cual, por cierto, ya ha sido circundada por polémicas de menor octanaje en tanto a haber sido el lugar donde se inició el romance de Wilde con Styles (conduciendo a su divorcio con Jason Sudeikis), y a una supuesta diferencia salarial injusta del artista con respecto a Pugh. Sobre esto último Wilde ya se pronunció: “El clickbait absurdo en relación a una disparidad salarial inexistente realmente me ha molestado”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.