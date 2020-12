La cantante FKA twigs acusa de malos tratos a su exnovio Shia LaBeouf

FKA twigs, nombre artístico de la cantante y actriz Tahlia Barnett, conoció a Shia LaBeouf en 2018, cuando fue elegida para un pequeño papel en Honey Boy. Durante el rodaje de este film dirigido por Alma Har’el (y basado en la propia vida de LaBeouf), ambos iniciaron una relación sentimental que se prolongaría durante un año. Y que luego de una “fase de luna de miel”, según FKA twigs, se convertiría en una experiencia realmente traumática para la cantante que ha derivado en una demanda impuesta contra LaBeouf, tal y como recoge el New York Times. El actor, ahora, afronta acusaciones de abuso sexual y agresión.

Durante la relación que ambos mantuvieron, según defiende la demanda, LaBeouf “abusó física, emocional y mentalmente en repetidas veces” de FKA twigs. El actor, que recientemente ha protagonizado Fragmentos de una mujer junto a Vanessa Kirby (y a su desembarco en Netflix cuenta con bastantes opciones de competir en la carera de premios) ya tiene un historial muy nutrido de arrestos y comportamientos caóticos, que le han llevado a asistir a terapias de rehabilitación en 2014 y 2017. “Me gustaría concienciar sobre las tácticas que utilizan los abusadores para controlarte”, declara FKA twigs.

La demanda habría venido motivada por unos sucesos ocurridos durante el día de San Valentín de 2019, cuando yendo los dos en coche LaBeouf empezó a conducir de forma imprudente, quitándose el cinturón de seguridad y amenazando con estrellarse a no ser que ella le declarara su amor. FKA twigs habría pedido que le dejara bajarse del coche, para una vez en la gasolinera ser empujada mientras cogía su equipaje del maletero y obligada por el actor a meterse de nuevo en el vehículo. La cantante también ha referido que en una ocasión intentó estrangularla.

En su proceso contra LaBeouf, FKA twigs cuenta con la ayuda de Karolyn Pho, otra exnovia del actor, y ha detallado su turbio comportamiento durante la breve relación que tuvieron. Al parecer, el protagonista de Transformers dormía con una pistola cargada bajo la almohada, con lo que FAKA twigs tenía miedo de utilizar el baño cuando dormía con él por si al salir de ahí le confundía con una intrusa y abría fuego. Asimismo, LaBeouf le habría obligado a tener la mirada baja cuando hablaba con hombres y habría desarrollado reglas sobre el número exacto de veces que su pareja debía besarle y tocarle a lo largo del día.

El actor ya ha respondido a estas acusaciones en un email dirigido al New York Times: “No estoy en posición de decirle a nadie cómo tuvo que hacerle sentir mi comportamiento”, escribía. “No tengo excusas para mi alcoholismo o mis agresiones, solo puedo racionalizarlo. He abusado de mí mismo y de todo el mundo durante años. Tengo un historial de hacer daño a la gente que quiero. Me avergüenzo de ello y lo siento mucho por aquellos a quien he hecho daño. No puedo decir más”.