Olivia Wilde niega que Harry Styles escupiera a Chris Pine: "La gente busca drama donde sea"

Solo por la constante operación de control de daños en la que se ha convertido la promoción de No te preocupes querida, Olivia Wilde se está ganando el cielo. En estos momentos, la directora se enfrenta a una controversia especialmente desquiciada: aquella motivada por el presunto escupitajo de Harry Styles a Chris Pine en el Festival de Venecia.

En el programa de Stephen Colbert, vía Deadline, Wilde ha negado radicalmente que esto ocurriera, achacándolo al hambre del público por el morbo, sensacionalismo y los fenómenos virales.

"Otro de los rumores raros [sobre No te preocupes querida] es el 'Escupitajogate', que seguramente te sonará...", señaló Wilde antes de que el presentador le interrumpiera leyendo de una tarjeta: "¿Escupió Harry Stiles a Chris Pine, sí o no? Razona tu respuesta".

"No, no lo hizo", respondió Wilde (riéndose, eso sí). "Pero es un ejemplo perfecto de cómo la gente busca el drama donde puede". Y prosiguió: "Harry no le escupió a Chris, de hecho...". Pero, antes de que pudiese terminar, Colbert volvió a interrumpirla: "Solo el tiempo lo dirá". A lo que la directora repuso: "De verdad que no lo hizo".

Por su parte, Chris Pine desmintió el presunto escupitajo de Styles con un comunicado en la revista People. Pine tachaba la habladuría de "historia ridícula", "completa falsedad" y "el resultado de una extraña ilusión online". Más allá de las palabras de los implicados, esta anécdota queda ya (como todo lo que ha rodeado a No te preocupes querida) para futuros investigadores del lado más morboso de Hollywood.