Olivia Wilde cree que las escenas de sexo han eclipsado la conversación sobre 'No te preocupes querida'

Antes de que se estrenara en el Festival de Venecia y fuera masacrada por la crítica, No te preocupes querida ya traía consigo una enorme (y ciertamente ingrata) atención mediática. El rodaje de la segunda película de Olivia Wilde como directora tras Súper empollonas había sido muy ajetreado, y aún sin que se supiera exactamente lo que había ocurrido las consecuencias visibles iban desde Florence Pugh saltándose la promoción del film sin mantener contacto visual con la directora, hasta un supuesto escupitajo dirigido por Harry Styles a Chris Pine en una proyección. Y, alrededor de estos episodios, Shia LaBeouf negando que le hubieran despedido para ser reemplazado por Styles. Adjuntando pruebas.

Aún así, al film no le ha ido mal en taquilla, se supone que gracias al atractivo de sus estrellas. Wilde, por su parte, no termina de estar conforme de cómo se ha recibido, y haciendo caso omiso de revelaciones recientes que la sitúan discutiendo “a gritos” con Pugh en pleno set, ha decidido mantener la imagen de que no ha ocurrido nada entre ella y su actriz principal, y de que se llevan estupendamente. La última intentona ha tenido lugar en una entrevista con Elle donde la directora reflexiona sobre las conversaciones a las que ha dado lugar No te preocupes querida. ¿Las conversaciones en torno al drama tras las cámaras? No exactamente, pues Wilde cree que las escenas de sexo del film lo han eclipsado todo.

La misma directora comentó que con No te preocupes querida quería rebelarse contra la escasez de erotismo en el cine actual de Hollywood. Pero prefiere mostrarse de acuerdo con Pugh, que en una entrevista con Harper’s Bazaar comentó que era inevitable el morbo que iban a generar ciertos elementos del film. “Obviamente cuando contratas a la estrella del pop más famosa del mundo para hacer esto, vas a despertar conversaciones”, dijo la actriz de Mujercitas. “Es interesante porque Florence señaló muy sabiamente que se prestó demasiada atención a las escenas de sexo. Y creo que tiene razón”, ha añadido Wilde por su parte.

“Estoy completamente de acuerdo con ella en que está eclipsando todo lo demás de lo que trata la película, lo cual es tristemente irónico porque el sexo es una de las cosas que usan en Victory como distracción”, señala en referencia a uno de los giros de la trama. “Cuando Florence señaló que esta película es mucho más grande y mejor que sus escenas de sexo, me alegré mucho porque yo siento lo mismo”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.