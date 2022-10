"Por qué no": Jordan Peterson reacciona al personaje de 'No te preocupes querida' basado en él

Pasó desapercibido en medio del monumental culebrón mediático de No te preocupes querida, pero antes del estreno de su nueva película Olivia Wilde dio un dato muy interesante. Su segundo trabajo como directora ha sido visto como una decepción mientras lo ocurrido tras las cámaras alimentaba la curiosidad del público durante días, aunque tampoco habría que pasar por alto las intenciones de Wilde y sus colaboradores con respecto al film, un thriller distópico protagonizado por Florence Pugh (alias ‘Miss Flo’, para los asiduos al drama). Y es que, durante una entrevista, Wilde aseguró que el personaje de Chris Pine, Frank, tenía una inspiración muy concreta. Esta no era otra que la de Jordan Peterson.

Peterson es una figura muy popular en EE.UU. Wilde le describió como “héroe pseudointelectual para la comunidad incel”, explicando por qué sus reflexiones acogían tanto pábulo en esta tribu de Internet, definida por su odio a las mujeres. Peterson legitimaría “ciertos rasgos del movimiento porque lleva un traje, fue profesor, escribe, así que sienten que es una filosofía real que ha de ser tomada en serio”. Un detalle relevante en el argumento de No te preocupes querida, que ha llegado a oídos del propio Peterson. El escritor acudió a Piers Morgan Uncensored, programa de entrevistas de Piers Morgan, y según recoge The Hollywood Reporter este le preguntó por su opinión sobre las palabras de Wilde.

Específicamente inquirió si se sentía cómodo como héroe de “hombres despreciables en muchos sentidos”. Peterson respondió con sorna: “Claro, por qué no. La gente va detrás de mí porque me dirijo a los jóvenes descontentos, lo que debe de ser terrible”. Acto seguido, sin embargo, ocurrió algo sorprendente. Peterson se puso serio y habló con toda emotividad, al borde las lágrimas. “Creía que los marginados tenían derecho a tener voz”. “Es difícil entender lo desmoralizada que está la gente, y es cierto que muchos jóvenes entran en esa categoría. Y recibes esos insultos arbitrarios, ‘los incels’. ¿Qué significa eso? Pues hombres que no saben ser atractivos para las mujeres, que son muy exigentes”.

“Y bien por ellas, por las mujeres por ser exigentes. Ese es su privilegio. Exigir altos estándares a los hombres, es justo. Pero estos hombres se sienten solos, están alienados, y todo el mundo está abusando de ellos”. Peterson parece pedir compasión para los así llamados incels (abreviatura de ‘involuntarily celibate’, esto es, 'soltería involuntaria'), y dicho esto asegura que no tiene nada en contra de Wilde por haberle usado como referencia. Bien al contrario, le gusta que sea Pine quien interprete al supuesto álter ego. “Es un hombre muy guapo, así que me parece bien”.

Peterson llega a asegurar que la película le interesa. “Cuando Olivia Wilde hizo esos comentarios lo primero que hice fue ver el tráiler de su película que me gustó bastante. Pensé que irá a ver esa película, y probablemente lo haga. No me molestó”.

