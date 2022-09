"El héroe de los incels": El personaje de Chris Pine en 'No te preocupes querida' está basado en Jordan Peterson

La semana pasada No te preocupes querida irrumpió en el centro de la polémica a costa de una sorprendente revelación por parte de Shia LaBeouf: al contrario de lo que dijo la directora Olivia Wilde en su día, este actor nunca había sido despedido por mal comportamiento, y aportaba pruebas que lo demostraban. En cualquier caso, LaBeouf fue reemplazado por Harry Styles, y el rodaje de No te preocupes querida pudo continuar sin más percances de forma que ahora tiene previsto proyectarse en el Festival de Venecia, este 5 de septiembre. Más tarde, el día 23 de este mismo mes, Warner Bros. la distribuirá en cines.

En el marco del certamen, Wilde ha aclarado algunos detalles de su film: el segundo que dirige luego del aclamado debut de Súper empollonas. No te preocupes querida narra cómo una ama de casa, Alice (interpretada por Florence Pugh) empieza a sospechar que no todo es tan idílico en la comunidad utópica que habita en el desierto, conocida como el Victory Project. Las grandes influencias de No te preocupes querida son films como Origen o El show de Truman, pero en una conversación con la también actriz y directora Maggie Gyllenhaal (de la que se ha hecho eco Interview Magazine), Wilde ha apuntado a otro tipo de referentes, no tan cinéfilos. Por ejemplo, en lo relativo al personaje de Chris Pine.

En No te preocupes querida interpreta a Frank, el fundador del Victory Project. Según Wilde, escribió este personaje junto a la coguionista Katie Silberman (repitiendo juntas tras Súper empollonas) con un modelo clave en mente: Jordan Peterson. Escritor canadiense, psicólogo y personalidad de medios de comunicación al que Wilde no ha dudado en describir como “héroe pseudointelectual de la comunidad incel”. Como Peterson, el personaje de Frank trataría de darle una coartada científica a sus desmanes misóginos, que en la actualidad han encontrado afinidad con el movimiento incel. Wilde ha explicado brevemente en qué consiste este.

“Los incels son básicamente hombres desclasados, en su mayoría blancos, que creen que tener sexo con las mujeres es un derecho. Creen que la sociedad se lo ha robado, que la idea del feminismo trabaja en contra de la naturaleza, y que hay que volver a ponerlas en el lugar correcto”, cuenta Wilde, que cree que “están teniendo éxito de varias formas distintas”. “Pero este tipo, Jordan Peterson, legitima aspectos de su movimiento porque es un profesor veterano, un escritor, con traje, así que creen que es una filosofía real que debe ser tomada en serio”.

Wilde alaba la interpretación de Pine, mientras que en otra entrevista (esta para Associated Press) ha rememorado un pequeño conflicto en torno a No te preocupes querida, sin nada que ver con LaBeouf. Y es que, al parecer, la Motion Pictures Association censuró el tráiler oficial de la película, recortando escenas subidas de tono entre unos Styles y Pugh sumidos en el éxtasis marital. “Oh sí, hay muchas cosas que tuvieron que ser eliminadas del tráiler. La MPA se ensañó conmigo y con el tráiler en el último segundo y tuve que cortar algunas tomas”, explica Wilde. “En EE.UU. todavía vivimos en una sociedad realmente puritana”.

“Creo que la falta de erotismo en el cine estadounidense es una novedad. Y cuando se trata de placer femenino es algo que no vemos muy a menudo, a menos que se trate de cine queer”, reflexiona. Wilde cree que en películas de temática queer “a los personajes se les permite tener más placer”, y añora cuando el cine de Hollywood se permitía incluir erotismo en sus películas, como en los casos de Una proposición indecente o Atracción fatal. No te preocupes querida buscaría reflejarse en ellas.

“Estas películas eran realmente sexys, de una forma adulta. Me dije ‘¿por qué ya no hay buen sexo en el cine?’”.

