Kiko Rivera, buscado por Hacienda

Kiko Rivera podría volver a estar en apuros económicos. El DJ estaría siendo buscado una vez más por la Agencia Tributaria por una nueva deuda impagada, según desveló el periodista Jorge Moreno este domingo en Fiesta.

De hecho, y siempre según esta información, el hijo mayor de Isabel Pantoja no sería consciente de esta nueva multa, porque ha sido el propio equipo del programa quien ha averiguado que el nombre del DJ vuelve a estar en el BOE por razones de impago.

Según el programa de Telecinco, este ha tenido "acceso a los documentos oficiales que corroboran que tienen una deuda con Hacienda en actualidad".

Así, al artista "se le notifica el 7 de octubre de 2022 desde la Agencia Estatal de Administración Tributaria el dinero que debe". Lo hace ese día, "tras haber intentado ponerse en contacto con él en dos ocasiones y ninguna de ellas con éxito".

Ahora Kiko "deberá comparecer en un plazo máximo de 15 días naturales en la oficina que le corresponde. Allí recibirá la notificación de Hacienda y sabrá el dinero que debe".

Según se ha defendido Kiko, él no debe "nada" a Hacienda. Pero desde el programa insisten en que él no sabe esa notificación de Hacienda, porque no la ha recogido.