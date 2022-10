Kiko Rivera, harto, responde a quienes dudan que sea hijo de Paquirri: "Olvidan de que tengo sentimientos, espero que el karma exista"

Kiko Rivera llevaba dos años de enfrentamiento público con su madre, Isabel Pantoja, a quien le retiró la palabra por mentirle, supuestamente, sobre la herencia que le había dejado padre, Francisco Rivera. Y, ahora, a su distanciamiento con su hermana Isa se suma una nueva batalla: la de demostrar que es hijo del diestro.

Actualmente, el DJ se encuentra enfadado con su hermana, hecho que ha provocado un acercamiento con su madre y que ambos limen asperezas tras su larga confrontación. No obstante, le sigue rodeando la polémica.

El marido de Irene Rosales lleva años reivindicando ser hijo de Paquirri, por motivo de la multitud de rumores que le rodean, en parte, por las diferencias físicas con sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera.

De hecho, el intérprete de Quítate el top posee un gran parecido físico con el doctor Cariñanos, médico de confianza de su madre, hecho que ha sido otro de los motivos principales que han desatado los rumores.

Francisco Javier, hijo del sanitario, realizó hace unos meses unas pruebas de paternidad al encontrarse a Kiko en un evento deportivo y recoger la colilla de un cigarro que el cantante había fumado y tirado al suelo.

'Story' de Kiko Rivera. INSTAGRAM / RIVERAKIKO

Ante esta polémica, Kiko dio su opinión a través de un story de su perfil de Instagram: "Papá, no sé por qué se empeñan en decir que no soy tu hijo. Yo me siento como tal y así será siempre. Se olvidan de que uno tiene sentimientos, y el daño que pueden llegar a hacer. Solo espero que el karma exista... Te extraño papá". Unas palabras con las que demuestra, una vez más, su preocupación ante los rumores.