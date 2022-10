Ana Rosa Quintana desvela la condición que le han puesto los médicos para volver a la televisión: "Me lo han pedido"

La periodista Ana Rosa Quintana ha regresado esta semana por todo lo alto a Telecinco para tomar las riendas de El programa de Ana Rosa tras un parón de casi un año en el que ha estado recibiendo tratamiento por un cáncer de mama. Su discurso de bienvenida ha estado cargado de emotividad al enviar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han estado apoyándola durante todos estos meses, y también ha desvelado la condición que le han puesto los médicos en su vuelta al trabajo.

"En este momento hay muchísimas personas pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o lo van a vivir. No pienso guardarme nada, así que a lo largo de la mañana, intentaré contar todo lo que ustedes quieran saber", indicó Quintana.

En este sentido, la presentadora se sinceró en varias ocasiones sobre cómo se siente ahora. "Me considero una afortunada", ha reconocido en varias ocasiones, ya que "es como que te retiran de la vida", ha comentado.

Respecto al tratamiento que recibió y cómo lo afrontó, Quintana ha contado que "cuando estás con la quimio hay que tener mucho cuidado con las defensas, tu vida se limita a estar muy bien para no perder las defensas".

En este sentido, ha dado las "gracias a Dios" por estar de vuelta, "pero hay que decir que yo estoy aquí porque he terminado el tratamiento, esto sigue. Yo no podré decir que estoy curada hasta dentro de 5 o 7 años. Hay que dejarlo muy claro porque hay muchas personas pasando por lo mismo, y esto no es de un día para otro", ha matizado la presentadora.

Por este motivo, su vida a partir de ahora ya no será igual, y así se lo han aconsejado los médicos. "Mi vida tiene que cambiar y no puedo tener el ritmo que tenía antes. Si mis médicos me han dejado incorporarme, ha sido con el compromiso de que me voy a cuidar. De que cuando termine el programa, que es intenso, no voy a hacer más cosas, voy a descansar todo lo que pueda, no voy a tener estrés, disgustos", ha aseverado.

Ana Rosa Quintana regresa a la televisión 11 meses después. Su discurso de bienvenida 👇🏼#AR10O #BienvenidAR pic.twitter.com/DEWDm1tflB — Diego 🥐 (@diegobferrandez) October 10, 2022

El primero de estos cambios pasa por los días de la semana que estará al frente del programa, ya que no serán los mismos que antes. "Voy a hacer una cosa, ya lo digo porque me lo han pedido. Hay que empezar poquito a poco y los viernes no voy a venir. Me han pedido acortar la semana e ir poco a poco. Es mucho programa y no me acordaba. Es como cuando empiezas a entrenar y te vas haciendo, pero al principio tienes agujetas. Y tengo agujetas mentales", ha explicado.