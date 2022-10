El regreso de Ana Rosa Quintana al matinal de Telecinco sigue siendo un motivo de alegría para todos sus compañeros que esperaban, con ansia, que 'la jefa del cortijo' se recuperase y pudiera retomar sus funciones al frente de El programa de Ana Rosa.

El pasado lunes, el matinal elaboró un programa especial en el que muchos amigos y compañeros mostraron su cariño por Quintana. Así, incluso, conectaron en directo con Mayka Navarro y Dani Montero, reportera y colaborador, respectivamente, que pese a estar de vacaciones no quisieron perderse la vuelta de la presentadora.

Sin embargo, Ana Terradillos no pudo estar presente en el plató de Mediaset en toda la mañana. Por ello, este jueves, con motivo del avance de Cuatro al día, Terradillos se ha sentado en la mesa de actualidad, donde, por primera vez desde que abandonó El programa de Ana Rosa, ha coincidido con Joaquín Prat, Patricia Pardo y Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana ha querido aprovechar para agradecer a los tres presentadores su labor durante su ausencia: "Ahora que estáis aquí los tres aprovecho para daros mil gracias por estos once meses en los que me he sentido tan arropada y tan querida y, sobre todo, el programa ha ido como un tiro".

Ante esto, Terradillos ha respondido a Quintana asegurando que "el programa va como un tiro ahora" que Ana Rosa ha regresado a él.