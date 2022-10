La ANC inicia una acampada reivindicativa de dos días en Plaza Catalunya

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha arrancado este sábado una acampada reivindicativa de dos días en la plaza Catalunya de Barcelona para denunciar lo que consideran la "persecución" y la "causa general" contra el independentismo.

La entidad ha plantado desde primera hora de la mañana una treintena de tiendas de campaña en un rincón de la céntrica plaza barcelonesa y prevé que cerca de cien personas pasen allí la noche.

Esta acampada, que coincide con el quinto aniversario del encarcelamiento de los expresidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, da el pistoletazo de salida a la campaña "Nosotros acusamos a la justicia española".

Con esta campaña, la entidad quiere recoger el apoyo de la ciudadanía para que el Parlamento cree una comisión de investigación sobre "la amplitud y alcance de la causa general de la justicia española contra el movimiento independentista".

En el manifiesto de la campaña, la ANC carga contra todo el sistema de justicia español por la "persecución" al independentismo, pero también acusa a la Generalitat de "colaborar con la causa general" al personarse "como acusación privada en muchas de las causas contra personas que protestaron en diferentes episodios".

Acampada Plaza Catalunya EFE

Además de las tiendas, que se espera que durante el día se incrementen, la ANC ha instalado también carpas informativas, así como un escenario donde durante las dos jornadas "antirrepresivas" se celebrarán charlas y talleres sobre la "persecución" al independentismo y se dará voz a los "represaliados".

Ante un centenar de personas que se han acercado al acto inicial de la acampada, la mayoría de ellos de avanzada edad, la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, y el vicepresidente de la ANC, Jordi Pesarrodona, han remarcado que "la única solución contra esta represión es la independencia".

Feliu ha trasladado el apoyo de la ANC a todos los "represaliados" y ha asegurado que la "represión" del Estado español no les asusta: "Hemos sido fusilados, como nuestro presidente Companys, encarcelados, encausados. Han hipotecado el futuro de los jóvenes. ¿Se piensan que nos dan miedo? No, no nos dan miedo".

Por su parte, Pesarrodona se ha dirigido al público de más edad y ha señalado: "La gente de los cabellos grises tenemos que iniciar esta revolución pacífica, no violenta, pero constante".