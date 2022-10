Desfile en el Salón del Trono

Este año el buen tiempo, que nos está regalando un octubre veraniego en Madrid, añadió brillantez a los actos de celebración de la Fiesta Nacional. Sin mascarillas, sin límites de aforo, sin necesidad de guardar distancias, que el año pasado obligaron a unas celebraciones restrictivas, en esta ocasión la fiesta recuperó la normalidad perdida.

El desfile de las Fuerzas Armadas se desarrolló con el rigor, la precisión y la solemnidad que caracterizan a los actos castrenses cargados de simbolismo.

Los civiles, enfundados en sus trajes clásicos que valen para todo, no suelen dar sorpresas

A la parada militar le sigue tradicionalmente otro acto en el Salón del Trono del Palacio Real que concentra a los representantes de las instituciones del Estado y de distintos ámbitos sociales. 2.500 invitados desfilaron este año ante los reyes Felipe VI y Letizia. Una excelente ocasión para pasar revista y dejar constancia de ausencias y presencias. También un escaparate de moda que mide aciertos y desaciertos.

Los militares no tienen ningún problema y siempre lucen estupendamente con sus uniformes de gala. Los civiles, enfundados en sus trajes clásicos que valen para todo, no suelen dar sorpresas, aunque esta vez un ministro consideró que el acto no era lo suficientemente solemne como para llevar corbata. Para ellas siempre es más complicado, algunas aprovechan para mandar un mensaje y optan por los colores del partido, la mayoría estrena modelo, que la ocasión bien lo requiere, otras tiran de fondo de armario y reciclan. La reina es de las que estrenan el día de la Fiesta Nacional. Por cierto, me gustó mucho el vestido de este año.