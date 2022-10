Las 'drags' del Gran Hotel de las Reinas viven una accidentada actuación en Jerez: "Me llevo un público maravilloso y una bofetada"

Las concursantes de la segunda temporada de Drag Race España continúan inmersas en su gira, el Gran Hotel de las Reinas, que visitará Badajoz el próximo 15 de octubre. Sin embargo, este martes y miércoles estuvieron en Jerez, donde tuvieron alguna que otra anécdota.

Las drags del programa de Atresplayer Premium acudieron durante estos días al Teatro Villamarta, lugar que conoce bien Jota Carajota, concursante jerezana de la segunda temporada. Por ello, fue un momento especial para ella actuar en su tierra, pero los nervios o el vestido parece que le jugaron una mala pasada.

"No me caigo en toda la gira y me mato en Jerez. ¡Viva!", escribió en Twitter junto a un vídeo en el que se la ve bailando Que me coma el tigre, de Lola Flores. Durante una de sus vueltas, la artista se cayó al suelo y fue ayudada por los bailarines a levantarse.

Aun así, a pesar de todo, el espectáculo del Gran Hotel de las Reinas continuó como de costumbre. Y las drags aprovecharon para irse de fiesta, momento en el que Drag Sethlas vivió otro momento para recordar: "De Jerez me llevo un público maravilloso y una bofetada".

"Había un chico majísimo y hetero en la discoteca con el que me saludé al principio de la noche. Sin más, muy agradable. Cuando íbamos coincidiendo por la discoteca nos saludábamos y cada uno seguía su noche", explicó la drag canaria.

Contexto de la historia:

"Avanzada ya la noche volví a coincidir con él y su grupo de amigos, me acerqué, baile un poco", continuó contando. En ese momento, se acercó a la chica que estaba al lado de él, que no sabía que era su novia, y le hizo un comentario sobre lo guapo que era. "Sin cortarse un pelo me soltó una bofetada".

"Al poco salí fuera y le di la oportunidad de que rectificara y, como seguía de chula, pa' chula yo", concluyó Drag Sethlas en su hilo de Twitter.