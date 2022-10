Jorge Javier Vázquez anuncia que padece "apnea severa": "Tendré que dormir con maquinita"

"Desde África llevo embarazado de nueve meses". Con estas palabras ha resumido Jorge Javier Vázquez el hartazgo que le provoca no haber recuperado del todo la salud tras sus vacaciones. De hecho, después de varios análisis, ahora conoce un nuevo diagnóstico: padece apnea severa.

El presentador lo ha contado en su blog de Lecturas, Vidas propias: "Desconozco la razón, pero prometo que estoy poniendo todo de mi parte para recuperar esa figura mía que tantos suspiros de admiración levanta. Por ahora me han diagnosticado apnea severa, por lo que tendré que dormir con maquinita. Lo celebro".

La apnea consiste en una pausa en la respiración de al menos 10 segundos, y la apnea obstructiva del sueño hace que se deje de respirar mientras se duerme durante varios segundos, hasta muchas veces por hora. Para controlarla se utiliza un aparato conocido como CPAP, que bombea aire bajo presión a través de la manguera y la mascarilla hacia las vías respiratorias. Este objeto es el que tendrá que utilizar el presentador cada vez que se vaya a descansar.

Asimismo, el rostro de Sálvame ha tirado de humor para hablar de su trastorno: "Dormir mal te hincha, eso lo sabe hasta este Papa que desquicia a los fachas y enamora a las personas de tan buena voluntad como yo. Y otra cosa es que no puede ser que siga roncando como lo hago. Me contó P. que en el vuelo Bruselas-Kigali una señora se giró para detectar quién emitía esos sonidos tan escandalosos. Era yo".

"He llegado a roncar viendo a la inmensa Rosa Maria Sardà. Quien sufra de apneas sabe a lo que me refiero. Te entra tal tontuna en los momentos más inadecuados que parece que te hayas enchufado una racioncita de Propofol, ese sedante que se llevó por delante a Michael Jackson", añade.

Con respecto a sus otros problemas de salud, ha explicado que se ha hecho "análisis de heces y de sangre". "El lunes voy al urólogo porque por edad ya me toca", ha añadido, afirmando que todos los meses tiene que pasar por el médico.

Vázquez contó la pasada semana que padecía un virus por el que todavía permanecía bajo observación médica. Se vio obligado a contarlo después de que una usuaria de Instagram le dijera que lo había visto "más hinchado" y "gordo" en Sálvame.

"Me da igual que se me vean. En realidad me da bastante igual todo lo que tenga que ver con mi aspecto externo, en el sentido de lo que puedan opinar los demás. Quiero decir que ese cáliz ya me lo he bebido y no pienso pasar por martirios que tengan que ver con el qué dirán. Me escribió una señora un mensaje lindísimo (eufemismo) hablando de mi cara y de mi cuerpo", ha bromeado en su último texto, a la espera de conocer más información sobre su estado de salud.