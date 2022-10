Jorge Javier Vázquez, sobre sus problemas de salud: "Tengo un virus que están intentando identificar"

El presentador Jorge Javier Vázquez ha anunciado a través de Instagram que no ha superado todavía los problemas de salud que arrastra desde sus vacaciones en Perú y África.

Según ha informado en sus stories, padece "un virus" que lo mantiene bajo observación médica, a la espera de conocer un diagnóstico claro: "Tengo un virus que están intentando identificar, supongo que desde las vacaciones".

Para comunicarlo, el conductor de Sálvame ha publicado una captura de pantalla con la respuesta a un usuario que le habló para atentar contra su aspecto, diciéndole que está "más gordo" y con "la cara hinchada".

Vázquez admite que no está en su mejor momento y que, eso sí, mantiene hábitos saludables. "No bebo desde hace tres meses", ha aclarado, ya que muchas de las críticas que recibe están relacionadas con sus hábitos de consumo y su estilo de vida, el cual ha sido muy cuestionado.

Esta noticia llega después de que sufriera un mal de altura en Perú. "En el hospital lo tienen todo estupendamente preparado, la atención exquisita, me he sentido seguro en todo momento, son cosas que suceden. Si te toca, te toca. Llegué tan desestabilizado al hospital que para ponerme las vías y hacerme la analítica me empezaron a pinchar y las venas estaban colapsadas", contó sobre su paso por el centro de salud.

El rostro de Mediaset volvió a su puesto de trabajo en Sálvame el 19 de septiembre, donde explicó que, tras el fallecimiento de Mila Ximénez, le cuesta levantar cabeza.

"No sabía que se podía vivir con tanto dolor, con tan pocas ganas. Me he dado cuenta que, durante un año he estado muerto sentimentalmente, emocionalmente, sin sentir absolutamente nada. La ayuda profesional ha sido fundamental, mi psicóloga me dijo que estaba entrando en una espiral autodestructiva que la preocupaba", explicó.