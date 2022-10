Norma Duval se echa llorar en 'MasterChef Celebrity' por su relación con su equipo: "Sobro aquí"

La tensión continúa viviéndose en MasterChef Celebrity 7. Si en el anterior programa, Norma Duval quiso abandonar el programa tras una discusión con Lorena Castell, ahora ha vuelto a saltar chispas entre ellas. Aunque más bien ha sido entre la exvedette y el resto de su equipo.

La prueba de exteriores sobrepasó a la actriz, pues le tocó ser capitana del equipo rojo y dirigir a Pepe Barroso, Manu Baqueiro, María Escoté y Lorena Castell. Sin embargo, aunque intentó dirigirlos, lo cierto es que había muchas elaboraciones que no controlaba y algunos aspirantes se vieron inmersos en el caos que provocó.

Manu Baqueiro dijo que parecía que Norma Duval estaba autoboicoteando al equipo, y María Escoté y Lorena Castell, que estaban con el postre, se metieron en el primer plato, una patata hueca rellena con puré de patata y un huevo. Ambas se percataron de que algunos tubérculos no estaban bien rebañados, y responsabilizaron a la capitana, provocando que estallara.

SI TE QUIERES PONER LA CORONA DE CAPITANA PÓNTELA#MCCelebrity pic.twitter.com/2BQ9Vzvobx — MasterChef (@MasterChef_es) October 10, 2022

"Oye, perdona, Lorena, ya está bien de que me acuses. ¡Hasta aquí!", le dijo la exvedette. "Te jode que te digan que estás haciendo las cosas mal", le rebatió Castell.

Norma Duval criticó que no le estuvieran haciendo caso y se metieran en una parte del cocinado que no le correspondía: "Hay personas que quieren ser siempre las protagonistas. Se puede ser más protagonista o serlo menos, pero querer serlo siempre me parece una locura".

"Si te quieres poner la corona de capitana, póntela. Eres una ametralladora y no dejas hablar", le dijo a Castell. "Te da rabia de por sí que yo te diga cualquier cosa. Eso te viene de base", continuó Castell, quien parece ser con la que más tensión tiene.

"He dejado de sentirme integrada, hay unos grupos más o menos organizados y yo ya sobro aquí", comentó la actriz a cámara, con evidentes ganas de dejar el programa, de nuevo.

"Norma tú tienes la piel muy fina". Lorena ha sido muy clara al hablar con Norma Duval #MCCelebrity pic.twitter.com/WyrbzFQFTt — MasterChef (@MasterChef_es) October 10, 2022

De hecho, al terminar la prueba, todos se abrazaron y ella se abrazó a Jordi Cruz entre lágrimas: "Estoy muy incómoda. Me gusta disfrutar de lo que hago y no he disfrutado nada. Me he sentido muy mal".

"Yo hay ciertas cosas que no tengo que callarme. Yo el respeto lo tengo con todo el mundo, pero cuando me miran de arriba a abajo no tengo porqué aguantarlo"



¿Qué te parecen las declaraciones de Pepe Barroso sobre Norma Duval?#MCCelebrity pic.twitter.com/mvr4vOsIMI — MasterChef (@MasterChef_es) October 10, 2022

Pepe Barroso, quien no suele meterse en esas discusiones, también notó ciertas faltas de respeto por parte de Norma Duval hacia él, y todo fue tensión en las valoraciones, a pesar de que ganaron.

Sin embargo, antes de la prueba de eliminación, parece que el ambiente se había calmado y ya lo veían con la perspectiva que les daba el delantal blanco. Aun así, le duró poco a la exvedette, pues María Escoté tuvo el privilegio de salvar a una persona en la cuerda floja, y eligió a Daniela Santiago, pero le tuvo que dar el delantal negro a alguien, y se lo puso a Norma.