Las mejores ofertas en Vans, Skechers y otras zapatillas que podrás comprar en el Prime Day de Amazon 2022

Amazon nos ha vuelto a dejar boquiabiertos con su nuevo evento de ofertas exclusivas que celebra los días 11 y 12 de octubre, una campaña que abre boca para el Black Friday. En este Prime Early Access Sale ya hemos podido encontrar los primeros ofertones, esos que no deberías dejar pasar porque estamos seguros de que su stock se verá afectado. Todavía quedan por delante muchas horas para bucear en el catálogo del maketplace y encontrar a buen precio aquello que necesitamos o darnos un capricho, ¡que nos lo hemos ganado! En 20deCompras estamos dispuestos a acercarte las promociones que no puedes dejar pasar, así que, ¡atento, que se vienen chollos! Eso sí, necesitas ser Prime para acceder a todas estas ofertas. La buena noticia es que, si no lo has probado, dispones de 30 días de prueba gratuitos para descubrir sus ventajas.

Y es algo que vas a querer cuando descubras las ofertas en zapatillas que han activado en este Prime Day de Amazon. Desde las clásicas Vans, para sumarnos al street style con un look skater hasta las Skechers para apostar por la máxima comodidad en nuestros pies. Todas ellas están con interesantes descuentos en la plataforma. Eso sí, como ocurre con la mayoría de artículos textiles de Amazon, según la talla escogida y el modelo cambiará el precio, aunque muchos de ellos tienen la opción de compra primero, paga después, para que podamos probarnos y dar con la talla adecuada. Bajo estas líneas seleccionamos las mejores ofertas en zapatillas de este evento.

Los mejores descuentos

- Vans. Las clásicas Old Skool con plataforma, una de las más populares en Amazon (¡cuenta con más de 14.000 valoraciones), están rebajadas un 36% en la mayoría de números, para que te ahorres casi 12 euros en su compra. Si prefieres otros modelos, las Filmore, con un diseño de caña más alta tipo botín, también tienen descuento. Y no podemos olvidarnos del modelo Atwood para ellos, con casi 30.000 valoraciones en la plataforma y una rebaja del 12% en la mayoría de tallas.

- Skechers. Con 32.000 valoraciones, las Graceful Get Connected de Skechers ostenta actualmente la etiqueta de más vendido en la categoría zapatillas casual para mujer. Disponibles en más de 10 colores y modelos, algunos de ellos alcanzan un 40% de descuento, como es el caso de la talla 38 en el colore Black Mesh Turquoise Trim. También destacan las Solar Fuse Kryzik, con más de 2.600 valoraciones y un descuento del 30% o las D’lux Walker Infinite Motion, con un diseño deportivo más marcado y descuentos de más del 20%.

- Fila. Aunque están disponibles en otras tonalidades, el total white de las propuestas de la marca Fila sigue conquistando a usuarios de todas las edades en el street style. El modelo Disruptor Low para mujer parte de 58 euros gracias a las rebajas de hasta el 33% que podemos encontrar en algunos de sus números. El modelo para niños Orbit F también tiene oferta de hasta el 30%, igual que las Strada Kids.

