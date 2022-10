James Rhodes y Lucía Etxebarria se enzarzan en Twitter por la Ley Rhodes: "Con ella se coacciona a padres y madres"

James Rhodes y Lucía Etxebarria han protagonizado este lunes una discusión en Twitter a propósito de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, más conocida como la Ley Rhodes. Según la escritora, esta norma, aprobada en junio del pasado año, hace que "los padres y madres" se sientan "coaccionados" a la hora de querer llevar a sus hijos a "una terapia psicológica indagatoria".

El enfado de la autora se debe a que esta ley persigue, entre otros fines, "garantizar la erradicación y la protección frente a cualquier tipo de discriminación y la superación de los estereotipos de carácter sexista, racista, homofóbico, bifóbico, transfóbico o por razones estéticas, de discapacidad, de enfermedad, de aporofobia o exclusión social o por cualquier otra circunstancia o condición personal, familiar, social o cultural".

Es decir, busca proteger a los menores de sufrir discriminación por pertenecer al colectivo LGTBIQ+, donde entran las personas trans, las cuales Etxebarria ha señalado en numerosas ocasiones por perjudicar, supuestamente, al movimiento feminista. De hecho, la escritora es uno de los rostros más populares en España dentro del grupo de las denominadas feministas transexcluyentes, aquellas que no incluyen a las mujeres trans dentro de la población femenina.

Si yo fuera James Rhodes me daría vergüenza que se utilizara una ley en mi nombre para coaccionar a quienes solo quieren llevar a sus hijas a una terapia psicológica indagatoria.

Y se hace. Se coacciona a padres y madres en nombre de la ley Rhodes.

Nos lo contó @Amanda_DGIR — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) October 10, 2022

Por ello, Etxebarria ha criticado la Ley Rhodes, impulsada por el PSOE, apuntando directamente al pianista, cuyo apellido da nombre a la propuesta por su implicación en la protección de los menores frente a las violencias que puedan sufrir, pues él fue víctima de abusos sexuales durante años en su etapa escolar.

"Si yo fuera James Rhodes me daría vergüenza que se utilizara una ley en mi nombre para coaccionar a quienes solo quieren llevar a sus hijas a una terapia psicológica indagatoria. Y se hace. Se coacciona a padres y madres en nombre de la Ley Rhodes", reza el tuit Etxebarria.

Sinceramente, me sorprende un poco que no hayas copiado el texto de la ley y la hayas llamado Ley Etxebarria. Lo que no me sorprende es tu constante búsqueda de indignación por cualquier cosa que sea remotamente positiva y buena como una ley de protección infantil. https://t.co/z7kx1nfE36 — James Rhodes (@JRhodesPianist) October 10, 2022

Según la autora del tuit, Rhodes "habla inglés y, por lo tanto, sabe mejor que nadie que en su país de origen, Reino Unido, una ley como la suya ya se ha detenido, porque ya se conocen las consecuencias de los tratamientos cruzados de hormonación y bloqueo de pubertad". En concreto, se refiere a las personas trans que pasan por los procesos de transición.

La respuesta del músico no se ha hecho esperar: "Sinceramente, me sorprende un poco que no hayas copiado el texto de la ley y la hayas llamado Ley Etxebarria. Lo que no me sorprende es tu constante búsqueda de indignación por cualquier cosa que sea remotamente positiva y buena como una ley de protección infantil".

Rhodes ha hecho referencia en su tuit a la noticia de la retirada de un artículo de Etxebarria de El Periódico de Catalunya por incluir extractos plagiados de otro autor.