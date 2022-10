Controversia por un tuit de José Manuel Soto: "Hay un goteo de gente aparentemente sana que muere de forma repentina e inexplicable"

El cantante José Manuel Soto ha sido muy criticado este lunes en Twitter después de escribir una reflexión sobre la cantidad de muertes que comprueba a su alrededor. Y, entre los mensajes que predominan, están los que ha recibido por parte de personas negacionistas de la COVID-19.

"Goteo incesante de amigos, familiares y conocidos, más o menos de mi edad, aparentemente sanos, que mueren de forma repentina e inexplicable, ¿qué coño está pasando aquí?", han sido las palabras que ha escrito el artista sevillano.

El tuit, que cuenta con miles de reacciones, ha recibido numerosas contestaciones de algunos tuiteros que señalan a las vacunas de la COVID-19, pues el intérprete aseguró meses atrás que confiaba en la ciencia y pensaba hacer caso a las recomendaciones médicas.

Goteo incesante de amigos, familiares y conocidos, más o menos de mi edad, aparentemente sanos, q mueren de forma repentina e inexplicable, ¿Qué coño está pasando aquí? — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) October 10, 2022

"Hágase otra pregunta: ¿cuántas de esas personas que por desgracia están muriendo has sido inoculadas? Y no solo están muriendo, muchísimas están teniendo unos efectos secundarios verdaderamente escalofriantes" o "nosotros, en vez de descojonarnos, nos informamos" son algunas de las respuestas que se leen en su perfil.

Este grupo de internautas ha rescatado algunos tuits que el cantante escribió hace un tiempo. "Me descojono con la gente opinando sobre las vacunas sin tener ni puta idea de nada. Yo, personalmente, tampoco tengo ni idea y me fío de los científicos, me vacunaré con la que me toque y punto", rezaba una de sus reflexiones.

La diferencia es que nosotros en vez de descojonarnos, nos informamos por canales alternativos y lo advertimos a nuestros familiares y amigos! pic.twitter.com/9AYNzjq1gK — Alicia Florrick (@aflorrick77) October 10, 2022

Soto no se ha pronunciado acerca del aluvión de reacciones, aunque su postura es clara. Otras personas se han decantado simplemente por bromear con esta reflexión, asegurando que las personas mueren porque es su proceso de vida natural.