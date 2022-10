¡Son los youtubers, amigo!

Si ves a tu hijo tirarse de cabeza al sillón, dar volteretas por el suelo y hablar como un mal periodista deportivo porque le ha salido un cromo, porque ha conseguido dejar una botella de pie al lanzarla o porque ha logrado hacer algo complicado en un videojuego, no te asustes.

Si te parece que tu hija es muy creativa, que utiliza expresiones impropias de su edad, que imagina juegos extraños, que piensa que el suelo de su cuarto es lava o si utiliza el adjetivo “épico” para definir cualquier cosa, no te preocupes. Si repite un estribillo ridículo que parece no tener sentido, si dice frases absurdas que le hacen mucha gracia está todo dentro de lo normal.

Hay que cruzar el abismo para entender, conocer y saber qué es lo que ven los niños en las pantallas

No se lo ha inventado, ni tiene un exceso de inspiración, no es demasiado inteligente, ni tiene una gran facilidad para el pensamiento abstracto. La solución es muy sencilla: está imitando lo que ve en internet. Este texto podría continuar ridiculizando a los autores de estos vídeos y podría ser una parodia de su trabajo y de su forma de ver la vida, pero no es esa la intención

Como ha pasado siempre, se abre una brecha entre padres e hijos. En estas generaciones es más intensa porque la tecnología y los avances de la comunicación lo han propiciado así. Hay que cruzar el abismo para entender, conocer y saber qué es lo que ven los niños en las pantallas. No hacer este trabajo, hacerse los sorprendidos permanentemente y negar la realidad es una mala idea.

Es muy fácil enterarse, hay muchos medios para ello. Es cuestión de querer y de dedicarle un poco de tiempo. La idea no es invadir el terreno de tus hijos, pero sí conocerlo y comprenderlo para poder compartir más parte de la vida con ellos y para poder ayudarlos y, si fuera necesario, protegerlos de un modo efectivo. Toca espabilar.