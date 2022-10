Jesús Calleja, operado de nuevo por una luxación de hombro: "Es la quinta vez ya"

El aventurero Jesús Calleja se ha visto obligado a pasar por quirófano otra vez por un problema que no es para nada nuevo en él. El propio presentador anunció este jueves este incidente desde el hospital junto a su médico de confianza.

"He tenido un pequeño percance con una luxación, pero estoy aquí con mi amigo", comenzaba diciendo Calleja, dejando visible la zona afectada con el apósito. El aventurero, además, se definió entre risas como "un buen cliente" de su médico y amigo, el doctor Xavier Mir, que ya le ha tratado en otras ocasiones.

"Estamos haciendo cálculos y creo que es la quinta vez ya. Este hombre me coge los tendones, me los une y me deja nuevo. Es increíble lo que hace este hombre. Es el número uno del mundo", añadió elogiando al doctor.

También añadió en la publicación que se lo ha reparado "como hace siempre de una forma casi de ciencia ficción". Además, está seguro de que con la ayuda de sus fisios está "operativo 48 horas después". Para ello también ha sido importante su cabeza, pues afirma que es mejor siempre tener "actitud superpositiva".

Como él mismo ha dicho, ya le ha ocurrido en varias ocasiones. En 2019 se rompió la clavícula durante una ruta en bicicleta en la que sufrió un grave accidente que llegó por "el golpe más tonto", tal y como afirmó.