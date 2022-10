Anabel Pantoja vuelve a Telecinco: se enfrentará a sus compañeros en el 'Deluxe' tras seis meses sin pisar un plató

Después de llevar seis meses sin pisar un plató de televisión, Anabel Pantoja vuelve a ponerse al frente de las cámaras. Y lo hará durante la noche del viernes en el Deluxe.

Lo anunciaron este jueves en Sálvame con un vídeo donde se ve a una Anabel enfadada y con ganas de hablar de todos y de todo. "Ha pasado bastante tiempo desde que no estoy en la tele. Cada día escucho opiniones de las personas que trabajan ahí y quién mejor que yo para hablar", asegura.

Y, aunque haya querido estar desvinculada de los focos tras su paso por Supervivientes, la sobrina de Isabel Pantoja ha estado en boca de todos sus compañeros de programa debido a su concurso, a su relación con Yulen Pereira y al efímero noviazgo de su ex, Omar Sánchez, con Raquel Lozano.

"Me gustaría que todo el mundo que ha dado su opinión me la diga ahora a la cara", declara la sevillana. Asimismo, asegura que no va a dejar pasar por alto que critiquen a sus padres.

"Mi padre ya sabe todo el mundo cómo está, porque se han encargado ciertas personas de difamarlo o de divulgarlo", comenta en el vídeo, a lo que añade que, si pudiera retroceder en el tiempo, no le habría pedido a su madre que la defendiera en el programa para evitar que pasara "lo que pasó".

"¿Me siento cuestionada por todo lo que hago? Creo que sí, pero es un precio que tenemos que pagar la gente que salimos aquí. Eso sí, dentro de unos límites", prosigue con su discurso, ya que respeta las críticas de sus compañeros, pero hasta cierto punto.

Para concluir, considera que ha intentado dar lo mejor de ella misma y que ha dado mucho contenido sin quererlo, sabiendo que "sus compañeros tenían que hacer un programa de cuatro horas".

Estos mismos han sido los primeros en comentar la carta de bienvenida con la que vuelve Anabel Pantoja. "La veo un poco chulesca", dice María Patiño, a lo que Kiko Matamoros le lanza un contundente mensaje: "A mí me encantaría que mantuviera en público el mismo discurso que ha mantenido en privado", refiriéndose con estas palabras a lo que la colaboradora opina sobre los directores de Sálvame.

Todas estas críticas, confesiones y asuntos serán puestos sobre la mesa a lo largo de la noche del viernes, donde Anabel tendrá más que tiempo de sobra para responder a lo que planteen.