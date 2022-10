Orestes cuenta cómo se sintió al quedarse a una respuesta del bote de 'Pasapalabra'

Ha sido de las veces que más cerca ha estado de llevarse el bote de Pasapalabra. El pasado miércoles el burgalés estuvo a punto de abandonar el programa, pero la letra S lo impidió.

Este jueves, Roberto Leal quiso saber cómo se sentía después de haber estado tan cerca (ya suma 254 programas y 157.800 euros), pero antes, le dio unos datos.

"Ibais empatados a 23 aciertos, sacaste uno más con la V, y hacía 28 programas que no llegabais a una del bote, en el mítico programa en el que ambos os quedasteis con 24", aportó el presentador.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Además, Leal destacó que Orestes, con la oportunidad del último programa, ya se había quedado en siete ocasiones a una del bote: "A la octava...", afirmó el concursante.

"La verdad es que en el programa anterior iba a quedarme callado porque Rafa sacó una completamente absurda y las que le quedaban, que eran muy complicadas, acertó una", admitió Orestes.

Que añadió: "Me quedé con un susto en el cuerpo... pensé que se llevaba el bote y todo lo que había hecho yo no había servido para nada. Preferí llevarme el susto de ir a La Silla Azul que de tener el bote y no lanzarme".

"Al final tuve suerte con la V, pero con las que sacó mi compañero, también fue un Rosco de 24 para él", admitió el participante. "Estáis a un grandísimo nivel", concluyó el conductor del espacio de Antena 3.