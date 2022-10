Nuria Roca desvela en 'El Hormiguero' su 'traición' a Juan del Val en el aniversario de su boda

Juan del Val fue el protagonista en los primeros minutos de tertulia de actualidad de este jueves en El Hormiguero. Y es que el escritor cumplió 52 años el pasado 5 de octubre, este día 6 celebró su aniversario de boda con Nuria Roca.

Pero el colaborador del programa de Antena 3 le explicó a Pablo Motos y al resto de tertulianos que había sido 'traicionado' por su pareja, y explicó el motivo.

Nuria Roca y Juan del Val, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Os habéis enterado del aniversario porque se ha publicado una foto. Esta mañana, cuando me he levantado, he querido subir a redes una imagen de la boda, pero Nuria me ha dicho que no fuera pesado con nuestra relación", comentó el madrileño.

Del Val le dio la razón a su pareja y comentó que decidió no publicar nada: "Pero a lo largo del día miro Instagram ¡Y ella había subido una foto de la boda!", exclamó el escritor.

"Me parece una traición alucinante", añadió. Pero, tras escucharle, Roca intentó justificarse: "De repente se me ocurrió hacerlo". Y su marido respondió: "No se te ha ocurrido, me has traicionado diciéndome que no pusiera la foto para luego subirla tú".

No obstante, el escritor comentó que me le había traicionado "dos veces en dos días. Ayer fue mi cumpleaños y llegué a casa con la esperanza de un buen regalo".

"Nuria me dio su regalo, una camiseta en la que ponía 1970, pero antes ya me había advertido que no me iba a gustar y, efectivamente, no me gustó. Era una mierda de camiseta", señaló Del Val.

El escritor aseguró que su mujer le había dedicado, aproximadamente, un minuto y medio a buscar su regalo. "Si no te gusta, coges el ticket y lo devuelves", le contestó la colaboradora."Eso es lo que más duele, que te tienes que comprar tú lo que quieras después devolviendo el regalo original", concluyó el colaborador.