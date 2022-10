Jorge Javier Vázquez consigue en directo que dos amigos se reconcilien después de llevar varios años sin hablar

Durante la tarde del miércoles se ha dado en Sálvame una nueva entrega de la sección 'Ding Dong'. Dirigida por Jorge Javier Vázquez, los protagonistas de hoy han sido Álvaro y Ariel, dos amigos que llevaban siete años sin verse.

El motivo de la ruptura de su amistad fue una charla que mantuvieron en la que Álvaro le confesó a Ariel que era gay y este le dio de lado, ya que la situación le resultó incómoda.

El presentador del programa y Carmen Borrego llegaron a casa de Álvaro con una bandeja de palmeras de chocolate y cafés. "Yo no como, que estoy a dieta", dijo el chico entre risas.

Después de mantener una intensa charla donde el joven le contó a Jorge Javier situación, el comunicador tomó la decisión de llamar a Ariel para arreglar el problema.

El joven aseguró que "no entendía muy bien el contexto" debido a que le pilló en la calle y no viendo la televisión. "Desde que pasó lo que pasó he pensado mucho. Cuando él reveló su condición, y viviendo en una ciudad pequeña, empezaron a correr rumores, me incomodaban y me costó entenderlo, por eso corté la relación", declara Ariel.

Asimismo, asegura que ha reflexionado sobre su pasada decisión y ha cambiado su manera de ver el mundo: "Abres la mente y te das cuenta de que igual las cosas que hiciste siendo pequeño no estaban tan bien. Creo que todo el mundo debe cambiar y evolucionar".

De los momentos mas bonito que podemos ver hoy en día en tv!!! La gente cuando cambia de corazón, se nota! Y este amigo arrepentido, se nota q extrañó a su mejor amigo de verdad 😍🥹 #yoveosalvame pic.twitter.com/JRkYl1LsJU — DramaIntensa 😈 (@DramaIntensa) October 6, 2022

Tras estas declaraciones, Jorge Javier le propone reunirse en casa de Álvaro para solucionar este frente abierto, a lo que Ariel acepta. Así pues, y al más puro estilo Déjate querer o El diario de Patricia, los jóvenes se reencuentran y, con una conversación que acaba fundida en un cálido abrazo, ponen fin al conflicto que tantos años les ha tenido separados.