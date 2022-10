Entrevista

Después de haber mandado la unidad en operaciones de la Fuerza de Implementación de la OTAN, el coronel retirado J. Enrique Fojón Lagoa (1947) conoce muy bien lo que ocurre en una guerra. Hace tres décadas estuvo en Bosnia participando en la guerra de Yugoslavia como teniente coronel del Tercer Batallón de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina. Diplomado en el Mando de Operaciones Especiales y de Unidades Paracaidistas, el coronel es también licenciado en Derecho, master en Seguridad y Defensa, doctor en Relaciones Internacionales y fue asesor del ministro de Defensa entre 2012 y 2016.

En la actualidad Fojón es investigador y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, desde donde atiende a 20minutos para hablar sobre la actualidad de la guerra en Ucrania, el avance del Ejército ucraniano en las últimas semanas, las reciente movilizaciones rusas y la implicación de Estados Unidos en el conflicto.

¿Qué ha ocurrido militarmente para que Ucrania haya ganado tanto terreno a Rusia en las ultimas semanas?Los refuerzos y las bases logísticas de los rusos están detrás de ríos y al destrozarles los puentes los están dejando cercados. El problema que ha tenido Rusia es que Ucrania ha sido adiestrada con una tecnología muy superior. Además, desde febrero apenas se habla de la aviación rusa ni de la ucraniana. Yo llevo desde ese momento leyendo informes americanos que hablan siempre a medias. Tanto Ucrania como Rusia parecen haber cerrado el espacio aéreo, haciéndolo sordo, ciego y manco. No se ven grandes operaciones aéreas. La guerra en el aire va a cambiar totalmente después de este conflicto. Se centrará en aviones no tripulados.

¿Puede Rusia recuperar la iniciativa militar y reequilibrar el conflicto?Si tú tienes un sistema de combate que no te vale, tienes que cambiarlo, pero no es rápido. Esto no funciona de la noche a la mañana.

¿Qué ocurrirá en las próximas semanas?Es imposible adivinarlo. Tienen 200.000 hombres y los entrenarán, pero no significa que vaya a cambiar todo en 15 días. Ahora viene un problema estratégico enorme. Rusia no quiere perder Ucrania, porque se queda encerrada en el mar Negro. La provincia de Crimea es muy importante para ellos, donde tienen una base naval. Rusia ha empezado a sacar submarinos desde el norte al Atlántico, y eso ya es otra cosa. Si la guerra se va ampliando, se irán empleando otros espacios. Tampoco es casual que esta semana Corea tirara un misil por encima de Japón.

Usted ha mandado regimientos en una guerra. ¿Es útil tener en las filas a personas que quizás no tengan una moral alta al haber sido movilizados de forma obligada y muchos de ellos con escasa preparación?Se dice que no quieren luchar, pero eso habrá que verlo. Los soldados de reemplazo vienen bien siempre que estén bien organizados. Y siempre que tengan confianza en el mando.

Entrando en la cuestión de las anexiones, cuando hace más de una década Rusia tuvo un enfrentamiento con Georgia, Putin reconoció la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, pero sin llegar a adherírselos. Sin embargo, con el Donbás, Jersón y Zaporiya (y Crimea en 2014) sí ha dado ese paso. ¿Por qué ha querido anexionarse el territorio ucraniano?En el concepto estratégico de Bucarest del año 2009 de la OTAN vemos que no se habla tanto de Georgia como de Ucrania. De hecho, se dice que con Rusia hay que cooperar y que Francia y, sobre todo, Alemania, no quieren tener problemas con la Federación Rusa. De hecho, el diseño del Nord Stream es un diseño geopolítico. ¿Por qué hacen un gasoducto submarino de 1.200 millas desde San Petersburgo hasta Alemania? ¿Por qué no pasa por los Estados bálticos? Porque Rusia quiere en el oeste un buffer (un muro), así como lo es Bielorrusia y Ucrania. Tener dos Estados títeres. Cuando ocurrieron los hechos de la Plaza Maidán en 2014, Estados Unidos se involucró y desde ese año hay instructores americanos, canadienses e ingleses formando al Ejército ucraniano. En ese año, como Rusia vio que no podía mantener Ucrania a su lado, decidió hacerse con Crimea y el Donbás.