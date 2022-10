India Martínez se baja del escenario y baila con una fan en silla de ruedas: "Nos regaló todo un momentazo"

India Martínez es una artista que se entrega al cien por cien a su profesión y público, tanto en sus espectáculos en directo como por redes sociales donde comparte algunas píldoras de sus conciertos, entrenos y estilo de vida con sus 1,6 millones de seguidores.

La cantante finalizó su gira 90 minutos + este sábado 1 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña, donde el público la recibió con los brazos abiertos y lleno de emoción, en especial una de las asistentes que fue "la atrevida de la noche".

Sobre las 21.00, la intérprete se dirigió al público y preguntó en repetidas ocasiones: "¿Alguien quiere salir a bailar bachata?". Los espectadores, presos de la timidez y embriagados de emoción por tener enfrente a su 'ídola', quedaron enmudecidos.

Momento en el que una de sus seguidoras en silla de ruedas respondió: "India, ¿bailas conmigo?". La cordobesa no dudó ni un instante en bajar del escenario y bailar con la chica Loco, el reconocido tema de Enrique Iglesias y Romeo Santos.

El resto de asistentes se arrancó a bailar de forma exultante y desinhibida. Algunas trataron de aproximarse a India para poder disfrutar con ella del momento, aunque se encontraron con la negativa del staff que controlaba el evento, no obstante la artista, en cuanto se percató de la situación, invitó a las chicas a acercarse a ella.

Beatriz Menéndez, fiel admiradora de la andaluza, se desplazó desde Avilés (Asturias) para disfrutar del concierto de la misma y fue testigo del momento: "No me sorprende de India, es una artista supercercana, nos regaló todo un momentazo que no me pude resistir a inmortalizar".

La propia India ha subido imágenes de esa improvisada fiesta a su perfil de Instagram: "Natalia, gracias por este baile tan especial en una noche imborrable. Eres tan bonita...". La publicación supera ya los 34 mil likes y aglutina más de 860 comentarios, en los que sus admiradores se deshacen en elogios a la cantante.