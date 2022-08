India Martínez llora públicamente la muerte de su abuela: "Como si me hubieran arrancado otro cachito del corazón"

La cantante India Martínez no está pasando por un buen momento. Este lunes compartió con sus seguidores de Instagram una triste noticia que la ha obligado a posponer sus compromisos profesionales puesto que no se encuentra en condiciones para afrontarlos.

"Familia, ayer murió la abuela que me quedaba con vida, y es como si me hubieran arrancado otro cachito del corazón. La amo tanto… Ha sido todo tan rápido que aún no me lo creo", confesaba la autora de 90 minutos.

Junto a un vídeo en el que aparece llorando la muerte de su abuela, la cantante también confirmaba el aplazamiento del concierto que tenía previsto para la noche de este lunes en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

"Sé que hoy teníamos concierto, pero es que ni siquiera me sale la voz del pecho para hablar. Perdonad de verdad, sabéis que nunca fallo a una cita pero esta misma tarde es el entierro y mi corazón siente que tiene que estar con los míos y despedirla como ella se merece", anunciaba rota de dolor.

Muchos rostros conocidos como Sara Carbonero, Toñi Moreno, Paula Echevarría o Maestro Joao han querido mandar mensajes de ánimo a la cantante, además de sus fans, que son su apoyo incondicional en sus buenos y malos momentos.