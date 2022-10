Jedet habla por primera vez de su polémica con Sindy Takanashi en 'Las Uñas': "Yo no estaba informada, fui ignorante"

Jedet ha concedido su primera entrevista pública desde que en junio fuera duramente criticada por sus declaraciones en Las uñas, el programa de Sindy Takanashi. En él expresó su descontento con la Ley Trans y fue tachada de "tránsfoba" y "transexcluyente" por sus palabras.

Dos acusaciones que ha negado rotundamente en el pódcast de Animales humanos, donde ha señalado que "nunca más" va a volver a hablar sobre la polémica. En estos meses, le han ofrecido numerosos encuentros con la prensa, pero no "se sentía con fuerzas". "Estoy dolida con mi comunidad", ha confesado.

Ha asegurado que se siente arrepentida de la manera en la que se comportó en la entrevista con Sindy. "Siempre he sentido que era muy inteligente a la hora de elegir mis proyectos, y en esto siento que patiné", ha explicado.

La actriz y cantante ha lamentado que "fue ignorante" y no se expresó correctamente. "Yo dije, o creí que estaba diciendo, que hace falta mejorar puntos de la Ley Trans", ha añadido: "pero no sabía que había sido consultada con personas trans".

"Yo no estaba informada, fue ignorante en eso porque yo no soy experta en género", se ha defendido: "Quizás la culpa es de quien me quiere hacer experta por ser trans. Yo no soy activista al uso, pero estoy abriendo camino luchando desde dentro, aunque eso no se vea".

Admite que fue un error, pero no comprende la cantidad de odio que recibió. Le ha quitado peso a la "cancelación", pero ha reconocido que las piedras que recibió le hicieron mucho daño. Cuando se publicó la entrevista se encontraba rodando una serie en México y se tuvo que parar la grabación. "No podía dejar de llorar, parecía que había muerto alguien", ha recordado.

Y entonces ha reiterado su posición: "Yo no estoy en contra de esa ley y jamás lo estaré. Ahora vamos a hacerla mejor, pero yo no sabía que la habían consultado".

Además, sobre el clip donde aseguraba que no era lo mismo ser "mujer que mujer trans", ella olvidó incluir la palabra "cis": "Fui ordinaria porque perdí las formas, pero la gente ha visto solo un fragmento, lo que quería decir es que la gente cisgénero no sabe la realidad de una persona trans. Lo de la ley trans sí que lo dije fatal, pero en esta parte solo me olvido decir 'cis'".

"Yo no soy transexcluyente", ha concluido en un encuentro donde no ha querido echarle la culpa a Sindy y ha asegurado que no recuerda la grabación como para saber si fue o no una manipulación de la edición.