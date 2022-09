Hace pocas semanas que llegó a Netflix el dating-show o programa de citas llamado ¿A quién le gusta mi follower?, en el que conocidos influencers como Jedet, Jonan Wiergo y Aroyitt hacen de asesores del amor de los participantes, en un formato divertido que presenta Luján Argüelles.

En el programa, ya disponible en la plataforma Jonan, Jedet y Aroyitt dan consejos y acompañan a uno de sus followers en el proceso de conocer y decidir entre varios pretendientes a su amor.

En el ámbito de la presentación de ese reality en el pasado Festival de Vitoria los tres influencers contaron a 20minutos.es qué eran las cosas más raras que les habían dicho por redes sociales.

"No suelo entrar mucho en los privados, pero en alguna ocasión he visto mensajes del tipo 'lo que necesites, ¿eh?'", contaba la joven gamer Aroyitt, por ejemplo.

"No te creas que me han dicho muchas cosas raras, la gente va muy al grano", confesaba Jonan por su parte.

La gran revelación llegaba con Jedet, cuando la actriz revelaba la proposición que le hicieron. "A mí me querían invitar a cenar a una cita por la que me daban 20.000 euros", rememoraba.

Pero Jedet no aceptó la invitación, por motivos casi obvios. "No fui porque me dio la sensación de que más que encontrar el amor quería otra cosa", desvelaba la actriz.