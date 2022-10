Lorena Castell enseña por error la ropa interior en 'Zapeando': "Lo fuerte hubiese sido que no llevara bragas"

Zapeando recuperó un momento comprometido de Lorena Castell. En la despedida del programa, la colaboradora enseñó por error la ropa interior, algo que fue rescatado por Santi Alverú en la sección del Defensor del Espectador.

El espacio, en el que Alverú muestra las opiniones y mensajes que la audiencia le manda del programa y los colaboradores, giró en esta ocasión en torno al descuido de Castell. Diego, un espectador, preguntaba si a Lorena Castell se le han visto las bragas en la despedida del programa.

Fue la propia Castell la que confirmó que, efectivamente, había sido así. "Efectivamente. Se me han visto las braguitas", admitió la colaboradora y presentadora eventual del espacio de laSexta. "Lo fuerte hubiese sido que no llevara bragas. Es verdad que podía haber llevado una de color carne, pero es rosa, y no tiene más misterio".

La colaboradora dio más detalles sobre su ropa interior. "Una braguita de algodón, que me gusta a mí mucho. La licra a mí no me gusta"; reconoció. "Luego tengo también todo tipo de bragas: la normal, trabajo mucho la braga brasileña, la braga alta para dormir que recoja culete y, en un día como hoy, el tanga", se sinceró.