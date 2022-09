Cuando Lorena Castell estuvo a punto de ir a Eurovisión, algo que podría querer repetir en 2023

Ahora mismo vemos a Lorena Castell en facetas como cocinera en MasterChef o como colaboradora en Zapeando, pero lo cierto es que tiene al menos una faceta artística más: la de cantante.

Tanto es así que en el pasado no dudó en exhibirla, como muchos recordarán, presentándose como candidata para representar a España en Eurovisión allá por 2008.

Fue el año en el que nuestra apuesta fue la de Baila el Chiki-chiki, de Rodolfo Chikilicuatre, y en el que Castell se había presentado a la preselección con el tema Piensa Gay y el nombre artístico de Lorena C, llegando a la final del concurso que había organizado TVE, Salvemos Eurovision.

Ahora, al más puro estilo 'mocatriz', como dirían los Ojete Calor, Lorena Castell sigue desplegando habilidades en su espectáculo teatral Bingo para Señoras, donde además de interpretar, canta y baila.

Y, ¿es posible que volviera a presentarse? En MasterChef hemos podido verla imitando a Chanel, tras lo que decía: "Yo soy muy fan de Channel, la defendí desde el principio".

Y sobre si podría pasar de nuevo, que ella misma intentara ir a Eurovisión, respondía: "¿Te imaginas? Lo que pasa que Chanel ha dejado el pabellón tan alto... Pero a mí me parece gracioso. Si me presenté una vez, por qué no dos", dejaba caer.