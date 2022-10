Borràs: "Ya no es un Govern de coalición, es un Govern de colisión"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha evitado decir este martes qué votará en la consulta interna sobre si el partido ha de continuar en el Govern y ha añadido que lo comunicará a los afiliados de Junts. En una entrevista en TV3 ha dejado clara su valoración sobre el actual ejecutivo presidido por Pere Aragonès.

"Ya no es un Govern de coalición, es un Govern de colisión", ha asegurado para después añadir que han recibido de Presidència una "negativa constante, total y permanente" a la demanda de cumplir el acuerdo. Y ante esta situación, ha añadido, no se puede hacer ver que no está pasando. "Rompe quien no está dispuesto a cumplir un acuerdo", ha concluido señalando a ERC.

Un Govern de 33 no tiene legitimidad democrática para ser Govern"

Borràs ha explicado que el "problema" es que ERC dice que "no cumplirá el acuerdo". Y ha defendido que en les últimas semanas Junts "lo ha intentado todo" y, en cambio, el partido de Oriol Junqueras "no ha hecho ningún gesto".

"Lo que hemos de analizar es que Junts no está aquí para romper nada. Lo que hay que ver es quien rompe los acuerdos que permiten que haya Govern. Dijimos hace un mes que así no podemos continuar y parece que ERC quiere continuar así", ha lamentado.

La presidenta de Junts ha recordado que el Govern nació con el apoyo de 74 diputados (ERC, Junts y la CUP) y que ahora solo tiene los 33 diputados de ERC. "Un Govern de 33 no tiene legitimidad democrática para ser Govern", ha defendido.

Preguntada por si es posible que Junts salga del Govern pero se queden dentro consellers como Jaume Giró o Victòria Alsina, Borràs ha respondido que esta es una posibilidad que no se contempla y no se ha abordado, a pesar de admitir que son decisiones personales.