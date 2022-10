Adam Levine y Behati Prinsloo reaparecen muy unidos en el primer concierto del cantante tras su supuesta infidelidad

Hace ya unas semanas que salieron a la luz unas posibles infidelidades de Adam Levine a su mujer. Todo parecía indicar que la relación entre el líder de Maroon 5 y la modelo Behati Prinsloo iba a saltar por los aires. Sin embargo, con el regreso del cantante a los escenarios, la pareja se ha mostrado muy unida.

El artista volvió a subirse a las tablas el pasado sábado en Las Vegas. Fue la primera vez desde que se conociese que habría sido infiel a su mujer, que está embarazada, con varias mujeres a las que mensajeaba por las redes sociales.

Según publica Page Six, Levine estuvo acompañado en el backstage por la modelo de Victoria Secret. Así, la pareja demuestra que, a pesar de los malos momentos por los que están pasando, lo cierto es que se encuentran muy unidos.

Tras las acusaciones de infidelidad, el propio Levine reconoció que había mandado esos mensajes, pero negó cualquier tipo de aventura: "Se está hablando mucho de mí y quiero aclarar las cosas. Hice mal al hablar con alguien que no fuera mi esposa de forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida".

Además, asumió "toda la responsabilidad" y confesó estar tomando "medidas proactivas para remediarlo" con su familia. "Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a hacer", aseguró.

El evento al que acudió la pareja se trataba de una gala benéfica organizada por Shaquille O'Neal, exjugador de la NBA que es un gran amigo del cantante. "No fui el mejor esposo del mundo, así que solo porque tengo una gran plataforma en este momento no me da derecho a criticar a otras personas. Adam es genial, está haciendo algo por los niños, siempre ha sido así. Estoy feliz por él. Y le deseo suerte", dijo el exdeportista sobre Levine.