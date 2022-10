Hace poco más de una semana, Risto Mejide y Laura Escanes sorprendían al anunciar su separación después de siete años de amor y una hija en común, la pequeña Roma, que recientemente ha cumplido tres añitos.

El publicista y la modelo tomaban caminos por separado, aunque, en sus respectivos mensajes, se mostraban realmente respetuosos y cariñosos el uno con el otro. Incluso se reencontraron para el cumpleaños de su hija, el pasado domingo, en el que compartieron espacio la fiesta preparada para la pequeña.

Ahora, días después del anuncio de la separación y de las consecuencias que para ellos conllevó, como un enorme dolor para el presentador, según él mismo publicó, se ha sabido que Risto podría estar abierto al amor, ya que se habría inscrito en una app de citas.

Según apunta Semana, la publicación ha accedido al perfil que ha abierto el comunicador en Raya, una app de citas exclusiva para famosos y millonarios, cuyo acceso está tan restringido, por lo que ahí encuentran la privacidad necesaria en estos casos.

"Si no soy extraordinariamente guapo es porque hay demasiada luz. La gente me conoce. Yo no", se presenta Risto en su perfil, siempre según la información de la revista.

Según indica la publicación, Raya es la alternativa que usan numerosos personajes conocidos para encontrar pareja. Algo así como un Tinder de famosos al que no es fácil acceder. De hecho, tan solo el 8% de las personas que desean ser miembros de esta elitista comunidad de solteros, consiguen ser aceptados y tener acceso a ella.