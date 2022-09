Una 'influencer' acusa a Adam Levine de haberle sido infiel a su esposa con ella

Se conocieron hace 10 años, en el mes de mayo de 2012. Un par de años más tarde, en México, Adam Levine, cantante de Maroon 5, se casaba con la modelo namibia Behati Prinsloo. Y aunque parecían ser una de las parejas más consolidadas de la jet set internacional, una influencer de TikTok ha aparecido para tambalear los cimientos de la relación: tiene pruebas de las conversaciones con el músico que demostrarían una infidelidad.

La joven se llama Sumner Stroh y es de Houston, Texas, habiendo cumplido este 2022 los 23 años. Ha compartido con sus cerca de 370.000 seguidores en TikTok el affaire que ha vivido con Levine durante cerca de un año a espaldas de su esposa, ángel de Victoria’s Secret, y madre de sus dos hijas: Dusty Rose, que este miércoles cumple 6 años, y Gio Grace, de cuatro. Además, este mismo septiembre Prinsloo anunciaba que estaba de nuevo embarazada.

En sus palabras, fue precisamente que ella estuviese encinta lo que hizo que hablaran. "Hablando en plata, he tenido una aventura con un hombre que está casado con una modelo de Victoria’s Secret. En aquel momento, ya sabéis, yo era joven, ingenua y, francamente, me sentí explotada. No estaba en el mundo como lo estoy ahora, así que en definitiva fui muy fácil de manipular", ha comenzado Stroh antes de dar sin rodeos el nombre de Levine, quien tiene 43 años.

"Maroon 5 es ya prácticamente música de ascensor [expresión inglesa sobre canciones que no paran de sonar de fondo en ascensores, centros comerciales, eventos, etc...], así que estoy segura de que sabéis quién es Adam Levine. Adam y yo estuvimos saliendo durante aproximadamente un año", ha declarado la joven influencer mientras aparecen a su espalda las capturas de sus conversaciones con el músico.

"De verdad que es increíble lo jodidamente sexy que eres... Es que me vuela la cabeza" o "Eres 50 veces más sexy en persona... Y yo también", escribe el autor de temas como Moves like Jagger o Payphone. Justo después añade que ella dejó de hablarle por unos meses, pero que este le escribió hace un par de meses para decirle que iba a ser padre por tercera vez con su esposa.

Lo más extraño es la forma en la que comenzó de nuevo la conversación el músico, puesto que quería ponerle al bebé el nombre de su amante. "OK, pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño de verdad quiero que se llame Sumner. ¿A ti te importaría? Esto va super en serio", escribe Levine.

Más tarde, la influencer explica que si lo ha hecho público es porque compartió las capturas con algunas amistades para saber qué hacer y que una de estas amistades estaba negociando con un tabloide, por lo que prefiere hacerlas ella misma públicas.

Por ahora, ni Levine ni Prinsloo han hecho ningún tipo de declaraciones, si bien el último post de la modelo es de hace cuatro día sobre su embarazo y el Instagram del músico, sobre todo las seis publicaciones seguidas que realizó en mayo con la frase "Los hombres no deberían hacer leyes sobre el cuerpo de las mujeres" -por la polémica derogación de la ley que garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos- se han llenado de comentarios sobre su infidelidad.