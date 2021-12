Adam Levine habla sobre el nuevo y misterioso tatuaje de su cara

El solista de Maroon 5 tiene el cuerpo tan repleto de diseños, nombres e ilustraciones tatuadas que casi no deja espacio entre estas. Y por eso no fue de extrañar que Adam Levine publicara alguna que otra imagen por sus instastories con su última propuesta: una rosa que ocupa su sien izquierda.

La ilustración quiso hacerla en honor a su niña de 5 años, Dusty Rose, que comparte con una de las ángeles de Victoria's Secret, la modelo Behati Prinsloo. Sin embargo, todo se trataba de una ilustración de una sola noche y que, efectivamente, no se había unido a la moda de los tatuajes faciales.

"Este mensaje es para mi madre: no me he hecho un tatuaje en la cara. Los que me conocen saben que soy demasiado vanidoso, demasiado presumido, para tatuarme la cara. El resto del cuerpo, me lo tatuaría sin problema, pero no este rostro", ha advertido en sus stories. Nada, parece que el cantante no va a permitir que se le acerque ni el más pequeño rastro de tinta a su cuidado cutis.

Y que considerara a su pequeña para, al menos, la idea, muestra lo padrazo que es el cantante. Además de Dusty, también tiene junto a la modelo a Gio Grace, de 3 años, y se plantean aumentar la familia.

"Soy consciente de que quiero cinco hijos", anunciaba Behati en una de sus recientes entrevistas para Entertainment Tonight. Y así lo añadía: "Queremos una gran familia y ¿quién sabe? Lo dejamos al destino y lo que suceda. Así que no tenemos límites".