Trump demanda y pide una indemnización millonaria a la CNN por difamación: "Usa su enorme influencia para derrotarme"

El expresidente Donald Trump demandó este lunes al canal estadounidense CNN por difamación y solicitó una compensación de 475 millones de dólares por "daños punitivos".

En la demanda presentada este lunes en una corte federal en Fort Lauderdale, en el sur de Florida, Trump alega que el canal usa "su enorme influencia" para difamarlo con el propósito de "derrotarlo políticamente".

El documento añade que "la campaña de disuasión de CNN en forma de difamación y calumnias contra el demandante solo se ha intensificado en los últimos meses, ya que la CNN teme" que este se postule para presidente en 2024.

Compensación por daños punitivos

En el escrito se anexa una serie de ejemplos en los que, supuestamente, la cadena de televisión buscó "causarle un verdadero daño". Uno de ellos es una emisión del programa Reliable Sources (Fuentes confiables) en el que el presentador, Brian Stelter, habló con un psiquiatra y dijo que "Trump es una persona tan destructiva en este siglo como lo fueron Hitler, Stalin y Mao en siglo pasado".

La demanda solicita "daños punitivos" por la cantidad de 475 millones de dólares y está firmada por los abogados Lindsey Halligan y James M. Trusty.

Demandas previas entre ambos

Este no es el primer litigio entre Trump y la cadena CNN, medio que ha sido objeto de críticas por parte del exmandatario y de sus seguidores. En 2018, la cadena demandó al expresidente ya que la Casa Blanca revocó "indebidamente" y "violando el derecho de la Primera Enmienda a la libertad prensa" las credenciales al periodista Jim Acosta tras un tenso intercambio con el mandatario.

La cadena CNN más tarde dio por zanjado su litigio con Trump, después de que la Casa Blanca devolviera permanentemente su acreditación al periodista.

También, en 2020, la campaña electoral de Trump demandó a CNN por "difamación", como mismo lo hizo con los diarios The Washington Post y The New York Times.