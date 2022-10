Los 90 años de José María hacen que Fuencis (de 85) rechace cenar con él en 'First dates'

A First dates acuden comensales de todas las edades, pero, en ocasiones, la diferencia de edad juega un papel decisivo en la elección de tener o tener una segunda cita.

Este lunes, la edad volvió a jugar un papel determinante en la cita entre Fuencis, de 85 años, y José María, ya que la edad del onubense (90) hizo que la segoviana le rechazara antes de cenar.

"Me dicen que soy cómo la Telefónica, porque desde que me levanto estoy recibiendo llamadas de teléfono, todo el mundo quiere saber cómo estoy", afirmó Fuencis a su llegada al local de Cuatro.

La segoviana afincada en Madrid le comentó a Carlos Sobera que estaba buscando a un hombre educado, que supiera estar y que compartiera su pasión por el pasodoble y los boleros.

A continuación, llegó José María, que antes de conocerla, le quiso desvelar un secreto al presentador: "Tengo un sistema en la cama con las mujeres para darles cariño", afirmó.

"En invierno, sin nada, sin bragas ni calzoncillos y la pierna echada por encima. Y de verano, desnudos los dos. Con este método estaba echando todos los días tres polvos", explicó el onubense a Sobera.

Fuencis, en ‘First dates’. MEDIASET

Ambos se dirigieron a la barra para que José María conociera a Fuencis, su cita, pero ella, nada más verle, torció el gesto hacia Matías Roure, indicándole que su pareja de la noche no le gustaba.

José María le preguntó su edad, algo que enfadó a la segoviana, pero él no tuvo ningún problema en decirle que tenía 90 años: "No te asustes", afirmó al ver la cara de espanto que puso.

Fuencis se giró hacia el presentador y le dijo: "Carlos, creo que me voy a ir. Le he visto distinto a lo que estoy acostumbrada, dejado. Mi marido era más señor, más elegante vestido. No me gusta nada".

"¿Podemos cancelarlo, por favor?", le pidió la comensal a Sobera, acompañándola hasta la puerta para que se marchara. Posteriormente, volvió a la barra para prometerle a José María una nueva cita otro día.