José Antonio, en 'First dates': "Creo qque soy el más feo del Universo, por eso no ligo"

José Antonio fue muy sincero con Carlos Sobera antes de su cita en First dates este miércoles. Y es que el animador de hotel le confesó al presentador que había tenido muy mala suerte en el amor.

"Creo que soy el más feo del Universo, por eso no ligo", señaló el comensal para sorpresa del presentador, que le dijo que se equivocaba.

Y añadió que "decir que uno es guapo es de prepotente, prefiero decir que soy cuqui y cuando salgo me gusta gustar". También comentó que "vivo en Benidorm y no es fácil tener una relación, aquello es Sodoma y Gomorra".

"La gente va de vacaciones, se aprovechan de ti y se marchan", admitió el animador de hoteles. "Estoy buscando a una compañera de viaje que sea, sobre todo, buena persona, como pienso que soy yo", aseguró.

Su cita fue Mamen, que nada más llegar al local de Cuatro reconoció que "de discreta tengo bastante poco. Pero es importante que me hagan reír porque soy una persona alegre".

José Antonio y Mamen, en 'First dates'. MEDIASET

La murciana y el zamorano brindaron por la velada, pero ella reconoció antes de ir a la mesa que "me esperaba otra persona físicamente diferente".

Durante la cena, Mamen le contó que tenía dos hijos y que el pequeño, de 28 años, seguía viviendo con ella. José Antonio le contestó que debería de independizarse.

Y recordó que él, hasta que no lo hizo, no aprendió lo que era la vida. "No sabía ni poner una lavadora y el primer día que lo hice me mareé porque me quedé mirando como daba vueltas", admitió.

Las risas fueron las grandes protagonistas de la cita, sobre todo cuando el zamorano se lanzó a bailar en cuanto escuchó que sonaba el tema Sueño contigo de Camela.

Al final, el animador de hoteles sí que quiso tener una segunda cita con Mamen "para ir a caminar y tomarnos unas cervecitas juntos". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar: "Es una persona que me ha hecho sentir muy bien".