Admiten una demanda contra Apple por la obsolescencia de iPhone 6: 400.000 afectados en España que podrían cobrar hasta 189 euros

El Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid ha admitido a trámite una demanda presentada por la Organización de Consumidores (OCU) contra Apple por la obsolescencia programada en la gama del iPhone 6, lo que afecta a más 400.000 usuarios en España y por lo que la asociación exige una indemnización a la empresa tecnológica que oscila entre los 99 y 189 euros.

La OCU considera que las prácticas comerciales de Apple son "injustas, engañosas y agresivas" y que ha actuado de manera fraudulenta ocultando información a los usuarios, vulnerando así la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

"Apple actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías, sabiendo que esto causaría una ralentización y pérdida de rendimiento de los teléfonos. Al hacer esto, los usuarios pensaron que el iPhone se les había quedado viejo, porque les iba 'más lento' un hecho que les empujó a cambiar de modelo", ha explicado la organización, que ha insistido en que "Apple de manera deliberada condicionó a los consumidores para renovar sus iPhones causándoles un perjuicio económico que se cifra entre 40 y 80 millones de euros".

La OCU comenzó a mover el asunto presentando en diciembre de 2020 unas diligencias preliminares para solicitar a Apple que identificara a los afectados, a fin de que, en base a la legitimación que tiene para ello, la organización pudiera defenderles en un Juzgado.

Daños económico y morales

En mayo de 2022 OCU presentó la demanda en la que solicitaba a Apple una compensación, no solo por el perjuicio causado por el cambio de móvil o de batería al que se vieron obligados, sino también por los daños morales: la pérdida de rendimiento de sus dispositivos hizo que vieran frustradas sus expectativas y su grado de satisfacción con la marca. Por todo ello, solicita una compensación de entre 99 y 189 euros. Esta cifra procede de la suma del importe de la batería (entre 29 y 89 euros, según si se acogió o no al plan de reemplazo), más un 10% del precio de compra del móvil (entre 699 y 999 euros, según el modelo, capacidad, etc.).

Recientemente esta demanda ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid. La OCU ha recordado que asumirá el gasto necesario para entablar esta contienda judicial, pagando los honorarios de abogados y procuradores, para que los afectados no tengan que incurrir en coste alguno. En caso de perder la acción judicial, los afectados tampoco tendrán que asumir las costas del proceso. Los usuarios aún pueden inscribirse en la campaña.