Se vienen cosas con Apple: este otoño podríamos ver nuevos MacBook e iPad, aunque sin keynote

Los rumores sobre Apple apuntan que sus desarrolladores podrían presentar nuevas generaciones de sus dispositivos. Sin embargo, el analista de Bloomberg Mark Gurman detalla que estos anuncios posiblemente no se hagan a través de otro gran evento como el que se hizo a principios de septiembre para los iPhone 14.

Según vaticinan los expertos, entre los aparatos tecnológicos de la marca de la manzana se encontrarán:

Los nuevos Mac mini con los procesadores M2 y M2 Pro.

con los procesadores M2 y M2 Pro. Los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con procesadores M2 Pro y M2 Max.

de 14 y 16 pulgadas con procesadores M2 Pro y M2 Max. Los nuevos iPad Pro de 11 y 12 pulgadas con el chip M2.

de 11 y 12 pulgadas con el chip M2. Un nuevo Apple TV con A14.

La razón por la que no realizarán ningún evento es que no son "una novedad importante" para la empresa. Gurman opina que lo más esperado de la lista es el ordenador MacBook Pro con M2 que, aunque se anuncie antes del 2023, no cree que se lance hasta el próximo año.

