Samantha Vallejo-Nágera, muy criticada por grabar y publicar a su hijo Roscón llorando tras echarle la bronca: "Esto es innecesario"

Samantha Vallejo-Nágera usa habitualmente las redes sociales para mostrar cómo es el día a día familiar, especialmente junto a su hijo Roscón, que tiene síndrome de Down.

La juez de MasterChef, sin embargo, esta vez ha sido el objetivo de duras críticas por haber expuesto demasiado al pequeño. Comentarios que llegan después de que la chef grabara a su pequeño, y después lo colgara en redes, mientras este llora a causa de una bronca que le está echando, asustándole con castigarlo mientras estaba llorando.

Según explica la televisiva, Roscón ha visto la televisión a escondidas, de ahí su castigo. El pequeño, sin parar de llorar, se disculpa y responde a su madre, asegurando que no le gusta ser castigado, a lo que Samantha le responde que a ella tampoco le gusta hacerlo.

Una conversación que ha conllevado muchas críticas para la chef. Usuarios anónimos y otros no tanto, como Mercedes Milá: "No le hagas eso y mucho menos lo grabes, por favor", le dice la veterana periodista. Otras, han sido aún más críticas. "Le haces llorar por ver la tele, le asustas con castigarle y encima le grabas y lo subes. Creo que deberías de respetarle a él y a su intimidad", ha escrito Adara Molinero. "Claro que no pasa nada por poner límites y educar a tu hijo, pero en la intimidad, y luego, si quieres, a tus seguidores se lo cuentas, los trucos y experiencias. Pero, hija mía, ¿no ves que él no es consciente de la repercusión que puede tener este vídeo?", ha expuesto Anabel Pantoja.

Qué asqueroso lo de Samantha de Masterchef grabando a su hijo MENOR llorando y subiéndolo a redes sociales… Es de no tener escrúpulos compartir imágenes tan íntimas de un niño vulnerando así su derecho a la INTIMIDAD. Basta ya de SOBREEXPONER A MENORES POR CUATRO LIKES. pic.twitter.com/GUy9kLkiG1 — MALBERT (@ItsMalbert) October 2, 2022

Tal ha sido la avalancha de críticas que la propia Samantha ha tenido que responder. "Anoche colgué este vídeo de Roscón porque me hace gracia la capacidad que tiene para cambiar el chip y darle la vuelta a la tortilla cambiando un drama por un aperitivo. Educo a mi hijo día a día para que sea buena persona y que cumpla las reglas de mi casa como todos los demás", ha escrito en Instagram.

"Le volví a pillar viendo la tele a escondidas!!! Es muy dramático (¡show!) Siempre encuentra una buena excusa para esquivar una bronca…#rosconforpresident. De verdad no saquemos las cosas de quicio. Saco muchísimas cosas buenas y divertidas de él y también de vez en cuando los 'pollos' que monta por tonterías. Además de ayudar a muchas familias a afrontar la educación de sus hijos con síndrome de Down (que os aseguro que se ven muy reflejadas en el día a día de él), también creo que no pasa nada con poner límites y educar a mis hijos. Gracias", ha concluido la televisiva.