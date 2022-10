Así ha sido la vuelta de Emma García a Telecinco con 'Fiesta': "No conozco a la mitad"

El regreso de Emma García a las tardes del fin de semana en Telecinco ha sido por todo lo alto. Fiesta, su nuevo programa, ha empezado haciendo honor a su nombre, desde fuera del plató y con una banda de música tocando La vida es un carnaval, mientras colaboradores, presentadora y el propio público han entrado bailando.

"¡Qué alegría!", ha exclamado una Emma García eufórica al saludar a algunos de sus compañeros de programa. "Vamos a entrar al plató, hace un par de minutos he pasado por aquí, pero aún no lo he visto", ha comentado.

Una vez en el estudio, la presentadora se ha mostrado muy ilusionada con su vuelta: "Qué alegría, qué ganas y qué ilusión volver a los fines de semana", ha comentado. García ha querido que este nuevo comienzo fuese "con alegría, con pasión, con música", y se ha referido también de una peculiar manera a sus compañeros: "Con estos colaboradores, que no conozco a la mitad, y que vamos a conocer ahora mismo".

Sus primeras palabras han sido para su madre, ha quien ha enviado un emotivo mensaje en el que le ha agradecido su apoyo incondicional. "Me gustaría empezar de una manera muy especial, mandando un beso a mi madre, que es mi talismán y siempre estás muy cerca", ha dicho.

Asimismo, también ha tenido palabras para la madre de Íñigo Onieva, a quien le ha enviado su apoyo: "Quiero mandar un mensaje a otra madre, a la de Íñigo Onieva, porque he visto unas imágenes durísimas de ella y me pongo en su piel, debe estar pasando por un momento muy complicado. Más allá de quién tiene la culpa", ha dicho.

El nuevo formato de Emma García sigue la línea de su predecesor, Viva la vida, aunque sin la sección de actualidad. Entre sus nuevos colaboradores están Alba Carrillo, Alexia Rivas, Antonio Rossi, Alejandra Rubio, Luis Rollán, Paloma Barrientos, Marisa Martín Blázquez, o Aurelio Manzano, entre otros.