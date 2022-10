La 'Fiesta' de Emma García: la difícil tarea de elegir un buen nombre para un magacín de fin de semana

Fiesta es el nombre elegido para el nuevo programa de Emma García en las tardes del fin de semana de Telecinco. Quedará raro cuando tengan que cubrir tragedias, pues el formato será un magacín como el que García ya presentaba antes del verano, un directo con mucho "corazón" donde habrá buenas y malas noticias.

Pero se llamará Fiesta, aunque remita más a un espectáculo de aquellos de ballets, confeti y purpurina. Ahora se ve que una fiesta debe ser escuchar toda una tarde discursear a Ana María Aldón. A la que uno se despista, cambian los conceptos de lo que es una celebración.

En realidad, el título da la sensación que surge de la dinámica de teléfono escacharrado que también existe en la creatividad audiovisual. El fin de semana demanda una denominación que rompa con la rutina semanal. Como consecuencia, si durante años en Telecinco destacó Qué tiempo tan feliz, después se intentó lo propio con Viva la vida, ahora se procede con Fiesta. Cada vez se lleva un poco más allá el positivismo que recalca que es un programa de sábado y domingo. Aunque, en el fondo, no se represente aquello de lo que trata el magacín. Fiesta es un nombre de reclamo de atención, más que de descripción de contenido.

Titular un formato televisivo es complicado. Las cadenas de hoy buscan apelativos que no comprometan y reflejen una premisa de la identidad del programa. Y listo. No obstante, siempre es mejor un nombre que transmita una autoría diferenciada. Incluso con cierta retranca. El primer gran magacín de María Teresa Campos se llamó Pasa la vida. Una sevillana de letra agridulce, como la propia vida, daba nombre al espacio. La propia periodista, que popularizó el género del magacín, cantaba una versión propia de la canción en la cabecera del espacio. "Pasa la vida, con su ideal cortejo de ilusiones". Décadas más tarde, otra tema musical puso irónico nombre a Sálvame, el otro espacio que reinventó la revista televisiva hasta convertirla en un reality dentro de un plató de televisión.

Pero, en general, los magacines se quedan en frases hechas que se acaban olvidando. Mejor contigo, Las cosas claras, Hablando claro... Son nombres que no comprometen y se adaptan a los cambios que sufra el formato con su lógico rodaje. Fiesta no cumple estos requisitos. Busca romper, y lo consigue. Define una actitud ante el fin de semana como reclamo para vender algo nuevo que no es nuevo. Aunque en la promo nada de sensación de celebración, sólo sale Emma caminando y posando cual modelo en sesión de fotos. Como ya hacía en la sintonía de A tu lado, otro nombre de frase hecha que intentó arrastrar el tirón del himno de la primera edición OT. Ni siquiera la imagen de la promo de este nuevo Fiesta va al ritmo del "Fiesta, que fantástica fantástica esta fiesta" de Raffaella Carrà (muy "original" la elección) que suena en el spot. Cambia la productora, cambia el nombre pero, al final, en Telecinco deben tener meridianamente interiorizado que la audiencia seguirá llamando a este magacín el programa de Emma.