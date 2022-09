Tamara Falcó, muy tajante con Juan del Val por su opinión sobre la infidelidad: "No somos monos"

Tamara Falcó reapareció este jueves en El hormiguero, programa en el que colabora, tras su sonada ruptura con Íñigo Onieva. La marquesa tenía planes de boda, pero se truncaron en cuestión de horas al enterarse de que el empresario le fue infiel. Esto derivó en un debate con Juan del Val.

La aristócrata aseguró que no pensaba perdonar una infidelidad, ya que cree que la sinceridad es un pilar dentro de la pareja. Unas palabras que Del Val matizó diciendo que el dolor que provoca el engaño "tiene una importancia bastante limitada".

"Hay mil estudios donde se dice que, evidentemente, es algo antinatural", añadió, dejando asombrada a su compañera. "Nos quedan 48 segundos y acaba de decir que lo raro es ser fiel. No, no, no...", respondió.

La hija de Isabel Preysler matizó que está demostrado que las relaciones funcionan mejor si hay fidelidad entre ambas partes, y que es una cuestión de "biología".

"No somos monos... Tú controlas tus impulsos y tienes que saber tus límites, que dependen de ti y tu pareja", dijo. "Encima resulta que tengo que cerrar este programa diciendo que la infidelidad es totalmente normal".

Por su parte, Del Val resaltó que no cree en "dogmas" y que lo que dice es un hecho "absolutamente generalizado por cualquier psicólogo".